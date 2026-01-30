El descenso de Crans Montana se cancela debido a la mala meteorología y la caída de Vonn

De las seis esquiadoras que compitieron en las primeras bajadas no pudieron terminar por caídas Lindsey Vonn, que se cayó y se retiró aquejada de la rodilla izquierda; la austríaca Nina Ortlieb y la noruega Marte Monsen.

La mala visibilidad, empeorando por momento, y sobre todo la irregularidad de la nieve, demasiado blanda en algunos tramos de la pista, propició la cancelación.

La cancelación no fue bien vista por todas las esquiadoras, ya que algunas protestaron al no poder competir, todo lo contrario que otras muchas, que celebraron la suspensión de la prueba.

El super gigante está previsto para mañana a las 11:00 horas, pero la FIS ya ha anunciado que evaluará si cancelarlo si las condiciones no mejoran y buscarán la forma de reprogramar el descenso.

