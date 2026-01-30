España necesita reaccionar en Singapur, tercer torneo de la fase regular

El formato reducido de ocho participantes que ha adoptado la competición para sus seis primeros torneos no ha favorecido hasta ahora a España, que además se ve privada para esta gira del Pacífico -se completará dentro de una semana en Perth (Australia)- de sus dos mejores elementos, Pol Pla y Manu Moreno.

La selección nacional está encuadrada en el grupo B, que se disputará el sábado y del que deberá quedar en una de las dos primeras plazas para jugar sus primera semifinal del curso, tras caer al trofeo de consolación en las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo.

Los Leones debutarán contra la vigente campeón mundial, Sudáfrica, a las 5:54 (horario peninsular) antes de completar una exigente jornada inicial contra Fiyi (8:58) y Gran Bretaña (12:24), posiblemente el adversario más asequible de los tres.

Paco Hernández, el seleccionador nacional, ha descartado para este torneo al ala del Recoletas Burgos Noah Cánepa, por lo que formará en Singapur con los otros trece expedicionarios de la gira: Juanchín Ramos, Enrique Bolinches, Roberto Ponce, Jaime Manteca, Paco Cosculluela, Eduardo López, Antón Legorburu, Jeremy Trevithick, Tobías Sainz-Trápaga, Ángel Bozal, Josep Serres, Gabriel Rocaries, Martín Sorreluz y Tobías Sainz-Trápaga.

