Hill, nuevo líder a ritmo de récord; Del Rey, Elvira y Sergio García cuartos

Hill deslumbró en una jornada brillante, en la que sumó once 'birdies' -cinco en sus seis últimos hoyos-, lo que le concede una clara ventaja en el ecuador del torneo de cuatro golpes sobre el alemán Freddy Schott, que partía en el liderato junto a Del Rey.

El jugador escocés se quedó a sólo un golpe del premio de 70.000 dólares que se ofrece esta semana al que bata el récord del campo, que ahora comparte con Brandon Robinson Thompson, que también logró 61 el año pasado.

"Empecé muy bien y luego metí algunos putts extra desde muy lejos en los últimos dos hoyos y seguí haciendo birdies. Fue realmente bueno. Obviamente, esta es mi mejor ronda en un torneo de golf. No he llevado la cuenta de mis tiros en los entrenamientos, pero está entre las mejores rondas que he jugado. Sabía que el récord del campo estaba en 11 bajo par. Sabía que necesitaba embocar mi último golpe. Pensé que tenía una oportunidad, pero se quedó largo", afirmó.

El francés Ugo Coussaud progresó hasta el tercer puesto, a siete golpes del escocés y Del Rey, con 71, Nacho Elvira, ganador hace dos semanas en Dubai, con 67, y Sergio García, con 66, forman parte de un amplio grupo que ocupan la cuarta plaza con 136, a ocho de la cabeza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorge Campillo se mantuvo cerca del top diez, con 137, tras firmar 69 impactos en esta segunda ronda para acumular 137, uno menos que otro grupo en el que está el estadounidense Patrick Reed, vencedor el pasado domingo en el segundo torneo que se jugó en Dubai.