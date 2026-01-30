La NFL reconoce un aumento en las conmociones cerebrales en la temporada 2025

"Este año observamos un aumento de conmociones cerebrales en comparación con el año pasado. Trabajaremos con el comité de competencia para analizar jugadas como el 'kick off' y algunas otras. Siempre dijimos que con la jugada de inicio aprenderíamos más y que seguiríamos revisándola", dijo el vicepresidente de la NFL.

A pesar de las modificaciones en el 'kick off' (patada inicial) que la liga ha implementado para reducir la velocidad de los choques entre los jugadores, se registraron 35 conmociones cerebrales por 8 acumuladas en la temporada anterior.

Una de las razones que motivó este incremento fue la mayor cantidad de devoluciones de patadas que esta campaña sumó 2.076 regresos respecto a los 919 en 2024, lo que provocó que existieran 1.157 más jugadas de contacto.

"Ya comenzamos la conversación con el Comité de Competencia para analizar esos impactos, la formación, la estructura y la velocidad de la jugada. Estudiaremos cada una de esas conmociones cerebrales con el comité y veremos si hay aspectos que podemos ajustar", aseguró Jeff Miller.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de estos números, Miller puntualizó que con los cambios realizados a la posición de los equipos en el 'kick off', que se sitúan a 5 yardas de distancia en el campo del equipo que regresa, para reducir las velocidades de choque, los resultados están por debajo del número de conmociones cerebrales registradas antes de estas modificaciones.

"A pesar del aumento en el número de jugadas, seguimos estando muy por debajo de donde estábamos con la patada inicial en su versión anterior", subrayó.

Las conmociones cerebrales también se incrementaron en jugadas ofensivas y defensivas a 168 contra las 129 en 2024.

Miller también informó que las lesiones del ligamento cruzado anterior se redujeron un 25 por ciento con respecto al año pasado, lo que significa su nivel más bajo en 7 años.

Otra lesión que elevó sus números fue la del desgarro o rotura del tendón de Aquiles, con 16 registros, que superan el promedio anual de 13,5 por temporada.

Allen Sills, médico jefe de la NFL, informó que la tasa de lesiones en campos de césped sintético y de césped natural fue prácticamente la misma que en los años recientes.