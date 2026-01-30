Rose pone tierra de por medio en el Farmers Insurance Open y Koepka salva el corte

Rose amplió su ventaja en la cabeza del torneo tras entregar una tarjeta de 65 golpes (-7) en el Torrey Pines Golf Course de San Diego (California, EE.UU.), sustentada en siete 'birdies', un 'eagle' y un 'bogey'.
El inglés tiene ahora un colchón de cuatro golpes sobre el segundo clasificado, el irlandés Seamus Power (-13). Les siguen los estadounidenses Joel Dahmen y Max McGreevy, ambos con un acumulado de -11 tras dos jornadas.
Por su parte, Koepka, de regreso al PGA Tour en este torneo tras competir durante tres temporadas en LIV Golf, el circuito saudí, salvó el corte tras haber empezado con mal pie en la primera ronda del jueves con 73 golpes (uno sobre el par).
Kopeka entregó este viernes una tarjeta de 68 golpes (-4), para un acumulado de -3, el registro que marcó el corte. El estadounidense firmó tres 'birdies', un 'eagle' y un 'bogey', superando el corte con un 'birdie' en su antepenúltimo hoyo.
También superaron el corte con un acumulado de -3 el colombiano Marcelo Rozo y el argentino Emiliano Grillo, los únicos latinoamericanos que competirán en el Torrey Pines Golf Course a lo largo del fin de semana.
El puertorriqueño Rafael Campos (+3), el argentino Alejandro Tosti (+3), el colombiano Camilo Villegas (+6) y el venezolano Jhonattan Vegas (+8) quedaron eliminados.