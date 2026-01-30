Polideportivo
30 de enero de 2026 - 22:09

SCA Handball en la mira: Convocan para masculino U14

La Confederación tiene convocatoria abierta para la Preselección Masculina U14 para este año.
La Confederación tiene convocatoria abierta para la Preselección Masculina U14 para este año.Gentileza

La Confederación Paraguaya de Handball (CPH) recibirá este sábado y domingo a los chicos en una Convocatoria Abierta para la Preselección Masculina Sub 14. Los preparativos son con miras al Sur Centro de julio, donde Paraguay será anfitrión nuevamente.

Por ABC Color

Los noveles jugadores del balonmano deberán concurrir al polideportivo de la CPH a partir de las 8:00 para la presentación y para los correspondientes entrenamientos.

Lea mas:

Las prácticas se extenderán hasta las 10:00, según informaron los organizadores del evento.

Este domingo nuevamente habrá monitoreo de los entrenadores y responsables hacia el grupo de handbolistas que se presenten, en el horario de 7:00 a 9:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recientemente, la Comisión de Selecciones de la CPH hizo oficial la designación de Nelson Osorio como entrenador de la Selección Nacional Sub 14 para la presente temporada, con miras a las competencias internacionales.

Ale Cáceres a Kosovo

El balonmano paraguayo suma otro jugador guaraní en Europa, el caaguaceño Alejandro Cáceres.

Alejandro Cáceres jugará en el KH Llapi de Kosovo.
Alejandro Cáceres jugará en el KH Llapi de Kosovo.

Ale jugará en el KH Llapi, equipo de la Primera División del hándbol de la República de Kosovo.

El extremo izquierdo de 20 años compartirá equipo con el pilarense Víctor Ríos.