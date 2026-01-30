SCA Handball en la mira: Convocan para masculino U14

Los noveles jugadores del balonmano deberán concurrir al polideportivo de la CPH a partir de las 8:00 para la presentación y para los correspondientes entrenamientos.
Lea mas:
Las prácticas se extenderán hasta las 10:00, según informaron los organizadores del evento.
Este domingo nuevamente habrá monitoreo de los entrenadores y responsables hacia el grupo de handbolistas que se presenten, en el horario de 7:00 a 9:00.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Recientemente, la Comisión de Selecciones de la CPH hizo oficial la designación de Nelson Osorio como entrenador de la Selección Nacional Sub 14 para la presente temporada, con miras a las competencias internacionales.
Ale Cáceres a Kosovo
El balonmano paraguayo suma otro jugador guaraní en Europa, el caaguaceño Alejandro Cáceres.
Ale jugará en el KH Llapi, equipo de la Primera División del hándbol de la República de Kosovo.
El extremo izquierdo de 20 años compartirá equipo con el pilarense Víctor Ríos.