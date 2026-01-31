Copa América de Futsal: Con el corazón, pero octavos

Es la primera vez que la selección paraguaya queda en octavo puesto en una Copa América de futsal, pues su peor rendimiento anterior fue en Brasil 2000, cuando se ubicó séptimo, entre 9 seleccionados (ausente Colombia, en aquella ocasión).

Las anteriores veces, siempre Paraguay se metió en las semifinales. Sus máximos logros son cuatro subcampeonatos.

Esta vez tomaron parte de la copa las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol.

En el primer partido sabatino, Ecuador se impuso por 2-0 a Bolivia, y se quedó con el noveno lugar.

* Brasil vs. Argentina, la final. El clásico sudamericano, también hoy día en el futsal tanto como en el fútbol, se dará en la gran final por el título.

En la primera semifinal del sábado, Argentina doblegó 2-0 a la guapa Venezuela.

En el choque de fondo, Brasil se impuso a la revelación del torneo, Perú, por el marcador de 4 a 2.

* Programa del domingo. La final por el título entre Brasil y Argentina se disputará como broche de oro de la Copa América, a las 17:00.

Antes, en el arranque de la jornada, a las 11:30 Uruguay y Colombia discutirán por el quinto y sexto puestos.

Luego, desde las 14:00, Venezuela y Perú pelearán para saber quién completa el podio del torneo.