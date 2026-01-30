Copa América de futsal: Despedida, por el séptimo lugar

El partido de futsal FIFA contra los trasandinos está marcado para las 14:00 en el COP Arena, en Luque.
En cuanto a la jornada sabatina, a las 11:30 jugarán Ecuador y Bolivia, peleando por el 9° puesto. Luego jugarán los albirrojos y posteriormente las semifinales.
Argentina vs. Venezuela arrancará a las 16:30, mientras Brasil vs. Perú jugarán desde las 19:15.
* Programa de domingo. Este domingo culminará el certamen: 11:30 Uruguay vs. Colombia por el 5° puesto; 14:00 Los perdedores de las semifinales; 17:00 La final.
* Campaña paraguaya. El combinado guaraní quedó lejos de sitios de relevancia, quizá en la actuación mas limitada de su historia en torneos sudamericanos.
En esta Copa perdió contra Perú, Uruguay y Argentina, y le ganó a Ecuador.
Si hoy se impone a Chile, igualará su ubicación en cuanto a su actuación en la Copa América de Futsal “Brasil 2000”, cuando quedó en séptimo puesto.
En aquella ocasión, con 3 grupos (ausente Colombia), Paraguay había perdido contra Argentina y Venezuela. Los otros partidos fueron directamente las semifinales.