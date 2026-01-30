Polideportivo
30 de enero de 2026 - 22:04

Copa América de futsal: Despedida, por el séptimo lugar

Escuadra albirroja que cerrará este sábado su participación en la Copa América “Paraguay 2026”.
La selección albirroja se despide de la Copa América “Paraguay 2026” contra Chile, por el séptimo puesto del torneo, que este domingo consagrará a los mejores. Este sábado también se jugarán las semifinales.

Por ABC Color

El partido de futsal FIFA contra los trasandinos está marcado para las 14:00 en el COP Arena, en Luque.

En cuanto a la jornada sabatina, a las 11:30 jugarán Ecuador y Bolivia, peleando por el 9° puesto. Luego jugarán los albirrojos y posteriormente las semifinales.

Argentina vs. Venezuela arrancará a las 16:30, mientras Brasil vs. Perú jugarán desde las 19:15.

* Programa de domingo. Este domingo culminará el certamen: 11:30 Uruguay vs. Colombia por el 5° puesto; 14:00 Los perdedores de las semifinales; 17:00 La final.

* Campaña paraguaya. El combinado guaraní quedó lejos de sitios de relevancia, quizá en la actuación mas limitada de su historia en torneos sudamericanos.

En esta Copa perdió contra Perú, Uruguay y Argentina, y le ganó a Ecuador.

Si hoy se impone a Chile, igualará su ubicación en cuanto a su actuación en la Copa América de Futsal “Brasil 2000”, cuando quedó en séptimo puesto.

En aquella ocasión, con 3 grupos (ausente Colombia), Paraguay había perdido contra Argentina y Venezuela. Los otros partidos fueron directamente las semifinales.