Daniel Vallejo está en la final del ATP Challenger 100 de Concepción y medirá al ídolo local Alejandro Tabilo

Daniel Vallejo (21 años y 146 del mundo), está viviendo su mejor momento tenístico en estas semanas, alcanzando nuevamente una final ATP en el Challenger 100 de Concepción, en Chile, situación que le permitirá una buena escalada en el ranking mundial de tenistas.

Nuestro compatriota venció al crédito local y segundo favorito de la llave, Tomas Barrios (28 años y 107 del escalafón ATP), con parciales de 6/3, 1/6 y 6/4, en dos horas con 28 minutos. Un gran despliegue tenístico nuevamente el demostrado por Dani, para superar a su rival que contó con el apoyo del público, una situación que ya de dio también en el torneo anterior en Itajaí, Brasil.

Pero el paraguayo ya está acostumbrado a este tipo de presión, lo vivió la semana pasada en Santa Catarina y lo volverá a vivir este domingo en la final, cuando se enfrente al chileno y principal favorito del cuadro, Alejandro Tabilo (28 años y 79 del ranking ATP), quien despachó en semifinal este sábado al italiano Marco Cecchinato, potr 6/3 y 6/1.

Según el ránking virtual de la ATP, Dani Vallejo estará escalando al puesto 112 el lunes cuando se actualice los puntos ganados, quedando aún 102 en juego en la final de mañana. Hasta la semifinal, nuestro compartiota ya tiene escalados unas 34 posiciones desde el puesto 146 que aparece hasta la fecha.

