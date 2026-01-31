Polideportivo
31 de enero de 2026 - 14:10

Domen Prevc logra el Willingen su décima victoria de la temporada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2437

Redacción Deportes, 31 ene (EFE).- El esloveno Domen Prevc logró este sábado su décima victoria de la presente temporada de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico al imponerse en el trampolín de la estación alemana de Willingen en la penúltima prueba antes de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026.

Por EFE

Domen Prevc, que atesora 22 triunfos en el circuito, ganó en el Mühlenkopf (HS147) con 264,2 puntos y dos saltos de 146,5 y 155 metros. Se impuso por delante del japonés Ren Nikaido (242,2 puntos y 145+147 metros) y el alemán Karl Geiger (237,8 y 140,5+142).

El esloveno de 26 años, dominador de la temporada y campeón del 4 Trampolines, se afianza como líder de la Copa del Mundo con 1.514 puntos, 538 más que el japonés Ryoyu Kobayashi, noveno este sábado en Willingen; y 673 de margen sobre Nikaido.

Este domingo se disputa también en Willingen la última prueba antes de la cita olímpica.