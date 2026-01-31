Domen Prevc logra el Willingen su décima victoria de la temporada

Domen Prevc, que atesora 22 triunfos en el circuito, ganó en el Mühlenkopf (HS147) con 264,2 puntos y dos saltos de 146,5 y 155 metros. Se impuso por delante del japonés Ren Nikaido (242,2 puntos y 145+147 metros) y el alemán Karl Geiger (237,8 y 140,5+142).

El esloveno de 26 años, dominador de la temporada y campeón del 4 Trampolines, se afianza como líder de la Copa del Mundo con 1.514 puntos, 538 más que el japonés Ryoyu Kobayashi, noveno este sábado en Willingen; y 673 de margen sobre Nikaido.

Este domingo se disputa también en Willingen la última prueba antes de la cita olímpica.