La suiza Malorie Blanc se estrena en el supergigante de Crans Montana

Con tan solo 22 años y un podio en su palmarés -segundo puesto en el descenso de St. Anton (Austria) en enero de 2025-, Blanc, amparada en una bajada regular pero sobre todo muy precisa en el quinto y último sector, marcó un crono de 1:17.34 para ganar en un dia especial en el que hubo un emocionante recuerdo a las víctimas del incendio de Nochevieja.

La helvética, ante el fervor de sus compatriotas en las gradas, superó por tan solo 18 centésimas a la italiana Sofia Goggia, una de las grandes favoritas ante la ausencia por lesión de la estadounidense Lindsay Vonn, que se cayó el sábado en el descenso que tuvo que ser cancelado.

Goggia, que había salido cuatro puestos antes, se perfilaba como ganadora, pero tuvo que rendirse a la magnífica bajada de Blanc y conformarse con un buen segundo puesto. La helvética, aún así, tuvo que sufrir, porque otra italiana, Laura Pirovano llegaba a las últimas puertas con un mejor crono, pero se saltó la última y perdió toda opción.

Completó el podio, a 0.36 de la suiza, la estadounidense Breezy Johnson, que relegó a la cuarta plaza a la también italiana Roberta Melesi, que con el dorsal 2 encareció la prueba con su crono (acabó a 0.42) y a la quinta a la alemana Kira Weidle-Winkelmann (cedió 0.44).

Goggia lidera la general de supergigante con 280 puntos, 60 más que la neozelandesa Alice Robinson, sexta este sábado, y 90 más que Vonn, cuya compatriota Mikaela Shiffrin encabeza la Copa del Mundo con 1.133 y una renta de 170 respecto a la suiza Camille Rast.

La italiana Federica Brignone regresó a las pruebas de velocidad tras su importante lesión en abril y su vuelta hace dos semanas en el gigante de Kronplatz con un descenso sin correr grandes riesgos pero con la misión de recoger sensaciones para los Juegos. Acabó decimoctava a 1.28 de la ganadora.