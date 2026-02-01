Básquetbol: Independencia es el campeón en Concepción

El tercer y decisivo partido final, entre el Independencia y el Adolfo Riquelme, se disputó la noche del sábado en el estadio “Dr. Evemero Villalba”, escenario de todo el desarrollo del campeonato. Aficionados de este deporte llenaron el local ubicado en el centro de la capital del primer departamento.

Este campeonato se tuvo que definir en alargue, durante el desarrollo de los cuatro cuartos el partido fue muy disputado, terminaron empatados en 64. Ambos equipos demostraron el porque estaban en la final, en los tres partidos se vio que fue todo muy parejo.

Finalmente la victoria fue para el equipo del barrio Itacurubí por solo dos puntos, el marcador fue de 74 a 72, así el Club Independencia logró un título más.

Conforman el plantel campeón: Sebastián Aguilera, Héctor Ayala, Robert Mazacotte, Kamil Safuán, Eliodoro Medina, Julio Parisi, Sebastián Fleitas, José Barreto, Lucas Silva, Nicolás Torres, Iván Ibáñez, Orlando Morel,Elías Lesmo y José Famoso.

Los refuerzos fueron Alejandro Peralta y Juan Poisson. El equipo campeón fue dirigido por Carlos Blanco y su asistente Albaro Cardozo.

En femenino

El equipo del Club Dorado se consagró campeón en femenino al vencer en dos partidos al Club Adolfo Riquelme.

Las campeonas son: María Belén Pereira, Marta Villalba, Bethsaida Ferreira, Avril Otazo y Antonella Amarilla. Natalia Betty Quevedo, Mia Urbieta, Mónica Paniagua, Sulma Cuenca y Rossana Valiente.

Analía Fernández, Gloria Fernández, Ivanna Caballero, Janice Dávalos, Aylen Lottermann, Yessica Vera y Katherine Lottermann.

El equipo fue dirigido por Joel Quevedo, su asistente fue Gabriela Ibarra.

La organización

Durante todo el desarrollo del campeonato se vio una excelente organización por parte de la comisión directiva de la FCB, presidida por Carlos Mazacotte.

El básquetbol es el deporte que más campeonatos nacionales ha dado a Concepción, tiene muchos seguidores.