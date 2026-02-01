Cardona y Alonso firman un segundo puesto en relevos mixtos antes de los Juegos Olímpicos

El esquiador de Banyoles (Girona) y la granadina cruzaron la meta con un tiempo de 28:04.4, a 16.9 segundos de los ganadores de la prueba, mientras que los suizos Marianne Fatton y Jon Kistler completaron el podio (28:17.4).

Cardona y Alonso, que todavía está recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre, son una de las principales bazas del equipo español en una disciplina que debutará en el calendario olímpico dentro de quince días.

En Boí Taüll, la pareja española fue de menos a más, con Alonso situándose entre las cinco primeras posiciones, a 28 segundos de la francesa Harropa, en el primer relevo.

Cardona, que el sábado también acabó segundo en la prueba de esprint, apretó las tuercas en su segmento y remontó hasta la segunda posición, situándose a 15 segundos del equipo galo, antes de pasar de nuevo el testigo a su compañera.

La esquiadora andaluza, que compitió con una protección ortopédica en su rodilla, pasó el último relevo a Cardona en tercera posición, por detrás de la esquiadora Suiza, a seis segundos, y con la pareja francesa afianzada en la primera posición con 28 segundos de renta sobre los españoles.

En la última vuelta, el esquiador catalán dio caza en el ascenso al suizo Jon Kistler y ya no dejó escapar la segunda posición con la que el equipo español presentó su candidatura para optar por las medallas en la cita olímpica.

Tras la carrera, Alonso se mostraba visiblemente emocionada. Y es que ha pasado unos meses complicados después del atropello que sufrió en octubre mientras entrenaba en bicicleta, lo que le obligó a realizar una recuperación exprés para llegar a la cita olímpica.

"Hace tres meses no podía ni moverme y conseguir un segundo puesto a dos semanas de los Juegos es increíble. Estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho junto a mi equipo y de tener el mejor compañero posible", destacó Alonso en declaraciones a TV3 tras la carrera.

En este sentido, reconoció que "si algo bueno" le ha dado la lesión de los ligamentos cruzados de la rodilla es que afronta las carreras con "menos presión". Ahora, su objetivo "es conseguir el oro olímpico".

Su compañero se mostró sorprendido con el segundo puesto conseguido este domingo, del que dijo sentirse "muy orgulloso" por la puesta a punto de Alonso en los últimos meses.

"El carácter de Ana ha sido increíble con la recuperación que ha hecho. Que esté hoy aquí habiéndose roto los cruzados hace tres meses es increíble", recordó Cardona.

El equipo español llegará a los Juegos Olímpicos con buenas sensaciones después de firmar dos segundos puestos en Boí Taüll, el conseguido por Cardona en la modalidad de esprint el sábado y en relevos mixtos este domingo.