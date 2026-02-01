Dani Vallejo, campeón del ATP Challanger 100 de Concepción

El título más importante de su carrera consiguió el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo este domingo en Chile, al vencer en la final del ATP Challenger 100 de Concepción al ídolo local y primer favorito del certamen, Alejandro Tabilo (28 años y 79 del ranking), por 6/2, 1/6 y 6/1, en una hora con 59 minutos de juego.

Dani, sembrado 6 del cuadro, cerró una semana magnífica y sobre todo sacrificada, ya que tuvo que sobrellevar un cuadro gripal y aún así seguir compitiendo, tanto en singles como en dobles.

A sus 21 años, Vallejo alcanzó su segundo título consecutivo ATP de esta temporada, el quinto de su carrera profesional, que incluye los dos primeros en Brasil, Sao Leopoldo en 2024 y Curitiba 2025, el tercero fue en Guayaquil, el cuarto en Itajaí (Brasil) y llegó al quinto en Concepción, Chile, ambos este año.

En cuanto al juego en si, nuestro compatriota ingresó muy enfocado en lo que tenía que hacer y rápidamente encontró los puntos débiles de su rival, el zurdo Tabilo, a quien superó rápido en el primer set, en apenas 33 minutos.

En el segundo set, el primer game fue clave para la recuperación del chileno, ya que Dani estuvo al borde de quebrarle su servicio, pero pudo sostener y eso le dio confianza para ganar el set e igualar las acciones.

En el tercer y decisivo set, Vallejo volvió a su libreto original y trabajando sobre el revés de su rival, la derecha de Dani, comenzó a superar al ídolo local, que tras ceder su servicio en el arranque, ya empezó a desmoronarse.

Nuestro compatriota supo aprovechar el momento de confianza nuevamente y llevó rapidamente a la definición el juego, para redondear una semana inolvidable, que lo pone a Dani en las puertas del Top 100 (103 virtual hasta que el lunes se oficialice la clasificaicón).

Ahora se viene la Copa Davis en casa ante Rumania, el viernes 6 y sábado 7 de febrero, en el Club Internacional de Tenis (CIT), compromiso al que el número 1 nacional llega con el ánimo bien arriba y con grandes expectativas.

Tras la Davis, Vallejo no jugará el ATP 250 de Buenos Aires como estaba previsto, sino irá una semana después directo a la “qualy” del ATP 500 de Rio de Janeiro, en Brasil, el que será el torneo más grande de su carrera como profesional.