El alemán Schott gana en Baréin su primer título tras dos rondas de desempate

Schott, quien afrontó el último recorrido a dos golpes de Hill, líder en las dos jornadas previas, mantuvo un duro pulso al que se unió el estadounidense Patrick Reed, quien también acabó líder al término de los 18 hoyos con un global de -17.

Pero el estadounidense, que el pasado jueves comunicó su marcha de LIV al no llegar a un acuerdo para renovar el contrato, quedó apeado en el primer desempate, por lo que no pudo repetir su triunfo de hace una semana Hero Desert Classic de Dubái.

En el mano a mano definitivo, Hill envió la bola fuera de límites en la salida y luego la mandó al agua, con lo que dejó expedito el terreno a Schott para alzar su primer trofeo en el Royal Golf Club de Manama en contra de los pronósticos

En cuarta posición, a un golpe de la cabeza, se situó el español Sergio García, quien no pudo volver a saborear a sus 46 años un triunfo en el circuito europeo, después del último conquistado en septiembre de 2019, a pesar de que llegó a ponerse líder en solitario a falta de cinco hoyos.

También con -16 finalizó el neozelandés Daniel Hillier, mientras que el francés Ugo Coussaud fue sexto con -15.