El Athletic ficha a Efe Korkut, hijo del exjugador de la Real Tayfun

Korkut, de 19 años y nacido en San Sebastián durante la etapa de su padre como futbolista del equipo 'txuri urdin', llega procedente del segundo equipo del Stuttgart alemán y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028 "ampliable dos temporadas".

"Se trata de un futbolista polivalente en la medular con proyección ofensiva y técnicamente muy bien dotado", destaca el Athletic en su nota sobre este jugador internacional en categorías inferiores con Turquía que esta campaña ha jugado 16 partidos con el filial del Stuttgart y varios amistosos con el primer equipo.