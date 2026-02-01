El danés Lund Andresen (Decathlon) gana el Cadel Evans en Australia

El ciclista nórdico, que llegaba a esta prueba tras ganar en la primera etapa del Tour Down Under también al esprint, doblegó este domingo en la meta de Geelong al británico Matthew Brennan (Team Visma-Lease a Bike) y al australiano Brady Gilmore (NSN).

El equipo español Movistar colocó a uno de sus corredores entre los mejores. El eritreo Natnael Tesfatsion llegó entre los más rápidos y se clasificó en la quinta posición por detrás del suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), ganador de esta prueba de un día en 2025.