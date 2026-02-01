El neerlandés Heeren, campeón del Mundo júnior; Benjamín Noval, cuarto

Heeren entró en meta en solitario con un tiempo de 40.15, con margen para celebrar el título con sus compatriotas en la recta de meta. La segunda plaza fue para el italiano Filippo Grigolini, a 9 segundos, y la tercera para el belga Giel Lejeune, a 10.

Se quedó fuera del podio la gran esperanza española de futuro Benjamín Noval, finalmente cuarto a 15 segundo del vencedor. El asturiano se mantuvo en un segundo grupo, mientras por delante Grigolini hacía la mayor parte de la carrera en solitario, hasta que fue atrapado por Heeren, quien ya voló hacia meta.

Noval repitió la cuarta plaza de 2025, lo que le permite mantenerse entre la élite mundial de su categoría. Dentro del top 10, destacado noveno puesto de Raúl López, a 1.22 de Heeren. Martín Fernandez cerró la participación española en el puesto 26, a 2.46.