Los Cardinals contratan al entrenador Mike LaFleur

"Es un líder dinámico e innovador, justo el tipo de persona que buscábamos para guiar a nuestro equipo como entrenador principal", afirmó Michael Bidwill, propietario del equipo.

A sus 38 años, LaFleur tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en Arizona; sustituye a Jonathan Gannon, quien fue despedido el pasado 5 de enero, tras concluir la temporada regular con 3 juegos ganados y 14 perdidos, una de las peores de la liga.

"Estoy entusiasmado por convertirme en el entrenador de los Cardinals. Agradezco al propietario Michael Bidwill y al gerente general Monti Ossenfort por la oportunidad. Conozco el talento y la tenacidad que tiene este equipo y estoy deseando empezar cuanto antes a trabajar", afirmó LaFleur.

En sus tres años como encargado del ataque de los Rams, situó a su ofensiva como la quinta en yardas por pase, primera anotaciones, sexta en yardas recorridas y puntos por juego, y octava en eficiencia en la zona roja.

LaFleur comenzó su carrera en la NFL en los Cleveland Browns en 2014 y la continuó con los Atlanta Falcons entre 2015 y 2016.

Mike LaFleur intentará dar consistencia a unos Cardinals que acumulan cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor, registros que los han dejado fuera de los 'playoffs'.