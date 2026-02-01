Campeonato Nacional de futsal FIFA: Carapeguá 2026 recibe a formativas

El Campeonato Nacional Futsal FIFA Sub 12 y Sub 14 “Carapeguá 2026” es organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), presidido por el licenciado Óscar Ramírez, a través de la Divisional de Futsal FIFA, con la titularidad del licenciado Freddy Yegros.

Lea mas: Con el corazón, pero octavos

El evento salonístico se llevará a cabo en el polideportivo del Colegio San Alfonso de la ciudad de Carapeguá.

Los actos inaugurales se desarrollarán este martes, a partir de las 20:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Sorteo de grupos. El viernes se realizó el sorteo en la sede central de la UFI, en Ypacaraí, para confeccionar los grupos del campeonato, que tiene buena convocatoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El certamen contará con la participación de 10 federaciones para estas justas carapegueñas

Grupo A: Villarrica, Caaguazú, Carapeguá, Fernando de la Mora y Pastoreo;

Grupo B: Paranaense, Amambay, Minga Guazú, Tobatí y Capitán Bado.

El fixture de partidos será elaborado en la fecha.