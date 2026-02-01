Von Allmen vuelve a reinar en Crans Montana antes del parón por los Juegos Olímpicos

Ante el júbilo de la afición local, Von Allmen, de 24 años, dio un recital y se reivindicó como uno de los favoritos de la cita olímpica que comienza el próximo viernes al sumar su segundo triunfo en descenso en la presente campaña y el quinto de su trayectoria en la Copa del Mundo.

El vigente campeón del mundo de descenso marcó un crono de 1:55.00, con 65 centésimas de ventaja sobre el italiano Dominik Paris y 70 respecto al estadounidense Ryan Cochran-Siegle, quien ya fue segundo en Beaver Creek (Estados Unidos) en diciembre.

Odermatt, segundo en los dos últimos años en el descenso de Crans Montana, quedó cuarto a 79 centésimas, por lo que, por primera en esta campaña, quedó fuera del podio en un descenso de las seis pruebas disputadas hasta ahora.

Además del gran dominador de la general de la Copa del Mundo y de la especialidad, estuvo por debajo de las expectativas el italiano Giovanni Franzoni después de su espectacular triunfo en el emblemático descenso de Kitzbühel (Austria) el pasado 24 de enero.

Franzoni, de 24 años, se quedó muy lejos de Von Allmen, a 1:74, lo que le hace perder el tercer puesto en la general de descenso.

Odermatt mantiene el dominio, con 510 puntos, aunque Von Allmen acorta distancias y se pone con 395, mientras que Paris es tercero con 296.

En la general de la Copa del Mundo, el suizo suma 1.385 y aumenta aún más su ventaja respecto al brasileño Lucas Pinheiro, con 798, y el noruego Atle Lie McGrath, con 694, quienes no compiten en descenso.