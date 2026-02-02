5-3. Los Leones del Escogido vencen a los Cangrejeros y ponen un pie en la semifinal

Los dominicanos castigaron pronto al abridor estadounidense Daryl Thompson, anotaron cinco veces en las primeras cinco entradas y con Romero y sus relevistas defendieron la ventaja.

Daryl Thompson permitió tres hits y regaló dos boletos en dos tercios de entrada.

Los dominicanos se fueron delante 3-0 con sencillo de Gustavo Núñez, boleto a Sócrates Brito, imparable de Junior Lake, doble de Christian Adames, quienes impulsaron carreras. Y un elevado de sacrificio de Aderlin Rodríquez produjo el 3-0.

Un hit de Marco Hernández, error del jardinero central y un doble de Erik González ampliaron en la segunda entrada a 4-0 la diferencia que se extendió a 5-0 en el quinto acto, con un boleto a Lake y un doble de Christian Adames.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Después de su gran faena, Romero fue relevado en el sexto episodio por Luis Frías, quien debió capear la rebelión de los dominicanos.

Imparables de Yohandy Morales y Nelson Velázquez y un boleto a Rubén Castro llenaron las bases sin outs. Un error del campo corto Jack López abrió las puertas del 'home' a Morales, una rola de Shed Long acercó al cuadro de Santurce 2-5 y un hit de Jack López impulsó la tercera anotación.

En el séptimo, Puerto Rico castigó al lanzador Jeffry Yan, quien celebra los outs en el límite de la burla, pero Enmanuel Rivera elevó al jardín central con bases llenas, una gran oportunidad desperdiciada por los Cangrejeros.

Los dominicanos también fueron poco oportunos en el final de esa entrada. Sócrates Brito pegó un triple con un out y quedó anclado en la tercera base.

El cuerpo de relevistas dominicano dominó en los finales y preservó el triunfo.

Por los Leones, Christian Adames bateó de 3-2 con dos impulsadas y por los Cangrejeros, Yohandy Morales y Nelson Velázquez se fueron de 5-3.

Esta noche los Charros de Jalisco mexicanos enfrentarán a los Federales de Chiriquí panameños.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cangrejeros 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 2

Leones 3 1 0 0 1 0 0 0 X 5 7 1