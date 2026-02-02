El Bernabéu volverá a acoger este año un partido de la NFL dentro de un acuerdo plurianual

La NFL no concretó cuántos partidos incluye el nuevo convenio, ni que equipos jugarán el de este año tras la primera experiencia que protagonizaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en noviembre ante 78.610 espectadores, con victoria para los de Florida por 16-13, informa la liga estadounidense en un comunicado.

El acuerdo lo sellaron este lunes el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

“El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual, señaló De los Santos.

Según el directivo, el compromiso de celebrar varios encuentros subraya la apuesta de la NFL por el mercado español en su deseo de "seguir conectando con los aficionados durante todo el año".

Además de Madrid, la NFL celebrará partidos de temporada regular este año en Melbourne (Australia), con Los Angeles Rams como equipo local designado; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) y en Londres.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que el regreso de la NFL es "una buena noticia para la ciudad de Madrid" por el retorno económico y mediático y para reafirmar su su capacidad de atraer grandes eventos deportivos internacionales.

Martínez-Almeida se refirió a la firma del acuerdo con la liga de fútbol americano en declaraciones a los medios tras una visita a las obras de soterramiento de la A-5 y antes de la presentación del nuevo partido.

Butragueño destacó que para el Real Madrid, "es un honor y un privilegio" que el Bernabéu vuelva a acoger de nuevo el espectáculo de la NFL.

"Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo", resaltó el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la NFL en todo el mundo, con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes anfitrionas.

El acuerdo de la NFL con Madrid establece iniciativas para fomentar entre los jóvenes el fútbol bandera ('flag football'), una modalidad muy similar al fútbol americano, aunque sin contacto, que se estrenará como disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins son los tres equipos de la NFL que cuentan con derechos de márketing en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga para impulsar el conocimiento de su marca entre los aficionados.