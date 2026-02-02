Justin Rose desbanca a Fleetwood del tercer puesto del ránking mundial de golf

Rose, de 45 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2013, no alcanzaba el tercer puesto desde junio de 2019, dos meses después de que dejara de ser el número uno del mundo.

El ránking mundial lo sigue encabezando el estadounidense Scottie Scheffler, con una media de puntos de 17.0167, por delante del norilandés Rory McIlroy, con 8.5771, mientras Rose acumula 5.2755.

Fleetwood (5.2587) es cuarto, por delante del estadounidense Russell Henley (4.7437) y del escocés Robert MacIntyre (4.5230).

Completan el top diez del OWGR los también estadounidenses J.J. Spaun, Xander Schauffele, Ben Griffin y Justin Thomas.

El primer latinoamericano sigue siendo el colombiano Nicolás Echavarría, en el puesto 61, mientras que David Puig pasa a ser el primer español al desplazar a Jon Rahm, que había ostentado esta condición desde septiembre de 2017.

Puig ocupa el puesto 95 y Rahm, el 97, y entre medias, está el venezolano Jhonattan Vegas.

El argentino Emiliano Grillo gana una posición y se sitúa en la 103 y el chileno Joaquín Niemann baja del 149 al 155.