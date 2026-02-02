La italiana Passler da positivo en un control antidopaje

A solo cuatro días del inicio oficial de los Juegos Olímpicos, previsto para el próximo 6 de febrero con la ceremonia de apertura en San Siro, Passler resultó positivo en esta sustancia que se utiliza, entre otras cosas, para reducir altos niveles de estrógenos, según desvelaron este lunes los medios italianos.

Su uso sin receta médica está prohibido en el deporte de alto rendimiento. La presencia de Passler en la competición está descartada, según las mencionadas fuentes, y la expedición italiana podrá sustituirla por otra biatleta que complete el cupo de las cinco convocadas en un inicio.

Passler, de 24 años y nacida en Bolzano (norte), es considerada una gran promesa para esta disciplina, ganadora de ocho medallas a lo largo de su carrera juvenil. Esta temporada, su mejor resultado fue un décimo puesto en Oberhof (Alemania).

Podrá presentar un recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo para pelear por su inocencia.

Esta misma sustancia ya apartó de las pistas de tenis en 2017, durante 10 meses, a la tenista Sara Errani.