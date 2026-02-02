Lunes 2 de febrero de 2026

. Además, entrevista con el número 1 mundial al día siguiente de ganar en Melbourne. Por Edurne Morillo.

Madrid. Las cinco grandes ligas europeas, Inglaterra, España y Francia (22.59 GMT), Alemania (17.00 GMT) y Italia (19.00 GMT), tienen hasta este lunes para incorporar jugadores a sus plantillas al cerrarse sus respectivos mercados invernales de fichajes.

Palma. El Mallorca y el Sevilla cierran este lunes desde las 20.00 GMT la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports con un duelo de suma importancia en la lucha por la permanencia y con el cierre del mercado de fichajes de fondo para ambos conjuntos.

Redacción Deportes. La carrera del novato de 22 años Elijah Arroyo está a 6 días del partido soñado, ese que de pequeño jugaba en campos terrosos en Cancún, la ciudad mexicana situada en la península de Yucatán. Por Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes. A Julian Love lo persigue un doble anhelo, honrar sus raíces cubanas y a los Seattle Seahawks, y quiere convertirlo en realidad con un triunfo en el Super Bowl LX a expensas de New England Patriots este 8 de febrero. Por Arturo Salgado Gudiño

Redacción Deportes. Con apenas 23 años, Christian González, estadounidense de raíces colombianas, está viviendo un sueño en medio de una gran temporada en la NFL: jugar el Super Bowl LX con New England Patriots contra los Seattle Seahawks el 8 de febrero en Santa Clara. Por Luis Alejandro Amaya

Redacción Deportes. Andrés 'Andy' Borregales no solo lleva el número 36 en su uniforme sino sobre todo las esperanzas de Venezuela, que por primera vez verá a uno de los suyos patear hacia la gloria en el escenario más grande del fútbol americano. Por GabrIel Briceño Fernández

La Paz. Jugar en el fútbol de Sudamérica, donde la lectura del juego y la intensidad son un desafío, se ha convertido en el paso "más importante" de la carrera del delantero estadounidense-guatemalteco Darwin Lom, hijo de una familia migrante, quien recientemente se incorporó a The Strongest. Por Gabriel Romano Burgoa

Redacción Deportes. Los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026, que se inauguran oficialmente el 6 de febrero en el estadio milanés de San Siro serán los de las grandes distancias, ya que las pruebas se disgregan por una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, la mayor de la historia olímpica. Por Natalia Arriaga.

- Fórmula 1. Presentación 'online' del equipo Mercedes (Kimi Antonelli y George Russell) para el Mundial 2026 (11.30 GMT).

- NBA: Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans y Indiana Pacers-Houston Rockets (00.00 GMT), Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (00.30) y Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers (03.00).

- Acaba el mercado de fichajes en las cinco grandes ligas europeas: Inglaterra, España y Francia (22.59 GMT), Alemania (17.00 GMT) y Italia (19.00 GMT)

- Inglaterra. 24ª jornada: Sunderland-Burnley (20.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Se completa la 22ª jornada (FOTO): Mallorca-Sevilla (20.00 GMT).

- Italia. 23ª jornada: Udinese-Roma (19.45 GMT).

- Portugal. 20ª jornada: Casa Pia-Oporto (20.45 GMT).

- El nuevo jugador brasileño de la Real Sociedad, Wesley Ribeiro, atiende a los medios antes de participar en un acto de firmas (16.50 GMT).

- España. Copa del Rey. Previa del partido de cuartos de final Albacete-Barcelona. (FOTO)

- Río de Janeiro. Los exfutbolistas Seedorf, Romário, Bebeto, Kaká, Cafú y Júnior participan en la rueda de presentación de la Copa de las Leyendas (20.30).

- Copa Libertadores. Fase 1 ida. Previa del partido The Strongest (BOL)-Dep. Táchira (VEN).

- Copa de Campeones CONCACAF. Previas de los partidos de 1/16 final Forge-Tigres UANL, Olimpia-América y San Diego-Pumas UNAM.

- Super Bowl LX. Perfiles de Elijah Arroyo, Julian Love, Christian González y Andy Borregales. Ruedas de prensa Patriots-Seahawks. Nota sobre el precio de los anuncios de TV durante el Súper Bowl.

- Informaciones previas de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026. Los Juegos de las grandes distancias. Por Natalia Arriaga.

- Análisis del triunfo de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia tras batir el domingo en la final al serbio Novak Djokovic. Por Santiago Aparicio.

. Entrevista con el número 1 mundial al día siguiente de ganar en Melbourne. Por Edurne Morillo.

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el Abierto de Australia.

