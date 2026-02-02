Martes 3 de febrero de 2026

. Además, previa del partido del miércoles de la misma fase (ida) entre el 2 de Mayo paraguayo y el Alianza Lima peruano.

Redacción deportes. La Premier League inglesa vuelve a arrasar sin rival en cuanto a gastos en fichajes de jugadores en el mercado invernal de 2026, muy por delante de las otras grandes ligas, como la italiana, la alemana, la francesa y la española.

Londres. El Arsenal defiende este martes en su feudo del Emirates Stadium de Londres y ante el Chelsea el 2-3 que logró el pasado 14 de enero en Stamford Bridge, también en la capital británica, para tratar de obtener el primer billete para la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Albacete (España). El Albacete, verdugo en octavos del Real Madrid, recibe este martes en el estadio Carlos Belmonte al Barcelona, defensor del título, líder de LaLiga EA Sports y ya clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey de España de fútbol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nueva York. Los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández reciben en el Barclays Center a los Lakers de Lebron James y Luka Doncic en un momento de la temporada crítico para los neoyorquinos, en la parte baja de la clasificación de la conferencia Este.

Ciudad de Panamá. Los panameños preparan su bolsillo para vivir la "aventura única" del Mundial. Los panameños preparan su bolsillo y harán lo que esté a su alcance para vivir la "aventura única" de asistir al Mundial de 2026 y ver los partidos de la selección en Toronto y Nueva Jersey. Por Fabio Agrana.

Redacción deportes. LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí, comienza este miércoles en Riad su quinta temporada campaña, marcada por los cambios introducidos en el formato de sus torneos, como la ampliación de tres a cuatro rondas, y la marcha de dos de sus estrellas, los estadounidenses Brooks Koepka y Patrick Reed, y en la que el español Jon Rahm pretende sumar su tercera corona de mejor jugador. Información de Carlos Pérez Gil.

Chicago (EE.UU.). Mike Vrabel ganó tres Súper Bowl como jugador de Bill Belichick. Este domingo, en Santa Clara, dirigirá a los New England Patriots en la final de la NFL contra los Seattle Seahawks, con el desafío de emular a su exentrenador y coronarse en el banquillo. El alumno quiere convertirse en maestro en el Levi's Stadium. Por Andrea Montolivo.

- Fórmula 1. Presentación del coche FW48 del equipo Williams (Carlos Sainz y Alexander Albon) para el Mundial 2026 (14.00 GMT).

- NBA: Detroit Pistons-Denver Nuggets, Indiana Pacers-Utah Jazz y Washington Wizards-New York Knicks (00.00 GMT), Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers y Miami Heat-Atlanta Hawks (00.30), Dallas Mavericks-Boston Celtics, Milwaukee Bucks-Chicago Bulls y Oklahoma City Thunder-Orlando Magic (01.00), Golden State Warriors-Philadelphia 76ers (03.00) y Portland Trail Blazers-Phoenix Suns (04.00).

- Previa de la Volta a la Comunitat Valenciana (España), que se disputa entre el miércoles y el domingo.

- Copa Libertadores. Fase 1, ida: The Strongest (BOL)-Dep. Táchira (VEN) (01.30).

. Previa del 2 de Mayo (Par)-Alianza Lima (Per)

- Copa de Campeones CONCACAF. 1/16 final: Forge-Tigres UANL (01.00), Olimpia-América (03.00) y San Diego-Pumas UNAM (05.00).

- Mercado de fichajes. La Premier League inglesa vuelve a arrasar sin rival en cuanto a gastos en fichajes de jugadores en el mercado invernal de 2026, muy por delante de las otras grandes ligas, como la italiana, alemana, francesa y española.

- Inglaterra. Copa de la Liga. Semifinales, vuelta: Arsenal-Chelsea (20.00 GMT) (ida 3-2).

- España. Copa del Rey. 1/4 final: Albacete-Barcelona (20.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Italia. 23ª jornada (FOTO): Bolonia-Milan (19.45 GMT).

- Alemania. Copa. 1/4 final: Bayer Leverkusen-St. Pauli (19.45 GMT).

- Copa de Francia. 1/8 final: Reims-Le Mans (19.30 GMT) y Marsella-Renne (20.10).

- Concluye la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Banfield-Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia-Sarmiento e Instituto-Lanús.

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

- Previa del LIV Golf 2026, que en Riad entre el miércoles y el sábado.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 5)

- Informaciones previas de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (Rep. Checa)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España