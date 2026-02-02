Max Caldas: "Miramos esta Pro Liga con la mentalidad de querer un poco más"

"España siempre juega para ganar cada partido, para ganarlo en el campo y cerrarlo por mérito antes de centrarse en el siguiente. Así que usaremos la Pro Liga para intentar ser la mejor versión posible de nosotros mismos en el Mundial, pero creo que esta es la primera Pro Liga que miramos de manera diferente, con la mentalidad de querer un poco más", dijo.

El técnico argentino, al frente del equipo español masculino desde finales de 2021, explicó en declaraciones a la Federación Internacional de Hockey (FIH) que la Pro Liga actual "es interesante porque es un poco un punto de referencia frente a los equipos" a los que España se va a enfrentar en el Mundial, que se disputará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos y para el que se clasificó por su tercera posición en la Pro Liga del año pasado.

"Lo bueno del torneo anterior que jugamos en Valencia en enero es que nos da indicaciones de lo que necesita ajustarse, dónde estamos y, especialmente, cómo nos sentimos. Veo al equipo en un lugar muy bueno y, afortunadamente, se está volviendo cada vez más difícil elegir quién juega", señaló.

España, que ganó el bronce en el Europeo del año pasado y que tras los partidos de Valencia retomará la Pro Liga del 20 al 24 de febrero contra Australia e India en Hobart (Australia), prepara la competición desde diciembre con un grupo cerrado de jugadores.

"Lo que entrenamos es para elevar nuestro nivel temporada tras temporada, para ser más consistentes a lo largo de un partido, y para aumentar la velocidad de nuestro juego. Para ser aún más ofensivos, tanto con como sin el balón. Nos gustaría mejorar nuestro juego en ambas áreas, ya que creo que les pasa a todos los equipos a este nivel", concluyó Caldas, elegido mejor entrenador de 2025 por la FIH.

La Pro Liga 2026, en la que participan las nueve mejores selecciones absolutas del mundo, tendrá como premio adicional la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el ganador del torneo.