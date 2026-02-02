Mike Vrabel afirma que los Patriots están cómodos con etiqueta de desfavorecidos

"Alguien tiene que ser el desvalido. No creo que nos disguste. Eso nunca nos ha afectado. No nos preocupamos con ese tipo de cosas, al contrario, nos hace sentir listos y emocionados por demostrar de lo que es capaz este equipo", dijo.

Vrabel participó en el tradicional 'Día de medios' de cara al partido por el título de la NFL en el Levi's Stadium de Santa Clara California.

Vrabel aseguró que su equipo tiene el tanque emocional lleno después de la emotiva despedida de sus aficionados el domingo pasado.

"Estamos entusiasmados por la despedida que recibimos en el Gillette Stadium. Ver a todos nuestros aficionados, sentir su apoyo a lo largo de la temporada y los 'playoffs'. No podemos agradecer lo suficiente por esa energía con la que nos enviaron aquí", dijo Vrabel, quien buscará llevar a su equipo a ganar su séptimo título.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Drake Maye, 'quarterback' de los Patriots, se tomó tiempo para agradecer a sus hermanos que le sirvieron como modelo para encontrar su pasión en el fútbol americano, deporte en el que está cerca de hacer historia a sus 23 años.

"Mis héroes son hermanos mayores, ellos tuvieron esa cercanía siempre; aprendí de ellos, como el menor, a luchar y perseguir eso que tanto deseo y por eso estoy hoy aquí. Ahora no me queda más agradecer y concentrarme para completar esta tarea", puntualizó.

En la temporada regular Maye, quien está en su segundo año en la liga, pasó para 4.394 yardas, 31 anotaciones y ocho intercepciones, que ayudaron a New England a terminar con una marca de 14 triunfos y tres derrotas.

A sus 32 años, el receptor Stefon Diggs fue de los jugadores de los Pats más entusiastas al hablar de la oportunidad de jugar en su primer Super Bowl.

"No lo llamaría presión, más bien emoción por al fin estar aquí, pero simplemente siento que no hemos jugado nuestro mejor nivel aún y eso es lo que vamos a hacer", concluyó el receptor.