Rahm, "muy feliz" de empezar la temporada de LIV y del cambio de formato de los torneos

Rahm reafirmó su compromiso con LIV en una rueda de prensa ofrecida en Riad con motivo de la celebración del primer torneo de la temporada, que se disputará a partir de este miércoles, con la particularidad de que será nocturno, como en ediciones anteriores.

"Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Muy feliz. Es una semana que espero con ilusión. El año pasado me divertí mucho jugando por la noche y espero volver a hacerlo tan bien como el año pasado", señaló el jugador vasco, de 31 años.

Es la tercera temporada en la liga saudí del exnúmero uno del mundo, quien ha rechazado acogerse al programa de retorno ofrecido por el PGA Tour al golfista español, al estadounidense Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith para que dejen LIV y regresen al circuito estadounidense.

El plazo para apuntarse a este programa finaliza este lunes, si bien Rahm ya dejó clara su negativa el pasado 12 de enero, a las pocas horas de que el PGA Tour lo diera a conocer al hilo de la reincorporación del estadounidense Brooks Koepka, uno de los que han abandonado LIV, como su compatriota Patrick Reed.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 'León de Barrika', campeón de la general en las dos campañas en las que ha participado en LIV, valoró que los torneos pasen a ser de 72 hoyos, en vez de 54, lo que supone renunciar a una de las señas de identidad con las que nació la liga en junio de 2022 para asimilarse al formato de los circuitos tradicionales.

"Diría que fui uno de los que impulsó el cambio. Así que, obviamente, estoy contento. Creo que cuanto más golf juguemos, mejor para los equipos y los jugadores más fuertes, y nos beneficiará a los cuatro, tanto individualmente como equipo", subrayó el capitán del equipo Legion XIII.

En referencia a la marcha de LIV de Reed, que se suma a la de Koekpa, Rahm afirmó: "Cada uno hará lo que crea mejor para sí. Solo le deseo mucha suerte. Ojalá todo salga bien".

"Somos libres de elegir dónde queremos jugar al golf. Al menos así debería ser. Y él ya ha tomado su decisión. No tengo nada en contra. Ha estado jugando un golf fantástico, y si quiere volver, debería tener la oportunidad", añadió el golfista español en referencia al regreso de Reed al PGA Tour.

Rahm también hizo referencia a las informaciones que apuntan a que el DP World Tour podría dejar de multar a aquellos jugadores, como es su caso, que dejan de jugar torneos del circuito europeo para competir en LIV.

"No sé mucho sobre el asunto. Al principio, los mánagers se encargarán de eso. No sé cómo serán las negociaciones. Obviamente, van a contactar a los jugadores individualmente para llegar a diferentes acuerdos. Pero me alegra ver que se busca una vía para que los jugadores de LIV puedan jugar en ambos circuitos sin ser penalizados", se congratuló.

A juicio del golfista vasco, que hasta ahora se ha negado a pagar las multas, que se esté "buscando una manera positiva de resolver" el litigio "beneficia a todos y también al DP World Tour".

En la misma rueda de prensa, el jugador inglés Tyrrell Hatton, que al igual que Rahm han llevado a los tribunales las sanciones económicas impuestas, se mostró en la misma línea que el español: "Suena positivo, así que si las cosas van por buen camino, es bueno para el golf".