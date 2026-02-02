Súper Rugby Américas: Los Yacaré XV, de pretemporada

Esta será la séptima temporada del torneo de franquicias profesionales del continente y la cuarta bajo la denominación de Súper Rugby Américas (del 2020 al 2022 fue la Súper Liga Americana de Rugby), que culminando el 19 de junio próximo.

Este año se incorporará al torneo una cuarta franquicia argentina, los Capibaras XV, que representará al Litoral del país vecino (Rosario, Santa Fe y Entre Ríos), con lo cual habrá 8 equipos participantes por primera vez.

Los Yacaré se sumarán así a Dogos, Pampas, Tarucas y Capibaras de Argentina, Cobras de Brasil, Peñarol Rugby de Uruguay y Selkman Rugby de Chile.

* Sistema de campeonato y puntos. Se disputarán partidos de ida y vuelta en la primera fase, pasando a las semifinales los cuatro que sumen mas puntos (4 puntos por partido ganado, 2 por empate, 1 punto bonus por anotar 4 o mas tries: ‘BO’, 1 punto bonus al equipo que pierda por 7 o menos de diferencia: ‘BD’).

* Debut. Los Yacaré debutarán el sábado 21 de este mes contra Pampas en el estadio “Héroes de Curupayty” de Luque.

La mejor ubicación obtenida por la franquicia paraguaya fue en la Edición 2024, quedando en 3ª posición entre 7 equipos.

El año pasado, Peñarol obtuvo su tercer título, venciendo a Dogos de Córdoba.