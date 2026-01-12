Rugby: Campeones del Seven Jararas

El torneo se disputó en las instalaciones de Luque Rugby Club.

En la categoría Principal, en la rama varonil, se llevó la Copa Oro el team de Locos x el 7, siendo su escolta el cuadro de Aranduróga.

La Copa Plata fue para Carayá Verde, mientras que la de Bronce fue para Carayá Amarillo. La Copa Madera fue para el seven de Cristo Rey.

En la categoría Kyra, las Copa Oro fue compartida para los teams de Gordarian’s y Vila 7. El trofeo de Plata fue para Panza Boys, mientras que el Bronce se la llevaron los Jarakyra.

En la versión Femenina del rugby seven, las mejores fueron las chicas de Cristo Rey, que llevaron la dorada.

La Copa Plata fue para Jopara, mientras la de Bronce fue para Old Kings, y la de Madera para Santa Clara.

En la flamante copa incorporada en la categoría Masculina M16, la Copa Oro fue para los chicos del Santa Clara. La Copa Plata fue para el Asunción, y la de Bronce para Taguató.