Aleksander Aamodt Kilde renuncia a competir en los Juegos

"He hecho todo lo posible para estar listo para los Juegos Olímpicos, pero mi mente y mi cuerpo no funcionan de la forma en que lo necesito", explicó el esquiador noruego, de 33 años, asimismo doble ganador de las Copas del Mundo de descenso y de supergigante; y que hace cuatro años, en los Juegos de Pekín, ganó plata olímpica en la combinada y bronce en el 'súper'.

Kilde -prometido con la estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos y que será una de las grandes figuras de estos Juegos- sufrió un grave accidente en el descenso de Wengen (Suiza), en enero de 2024, que le provocó un corte serio en una pantorrilla y lesiones importantes en el hombro derecho.

El campeón nórdico tuvo que ser operado del hombro y de la rodilla derechos y su recuperación se complicó a causa de una infección sanguínea.

El pasado mes de noviembre, Kilde volvió a competir en la Copa del Mundo, pero hace dos fines de semana ya renunció a las carreras del Hahnenkamm, en Kitzbühel (Austria) -entre ellas el descenso de la monstruosa 'Streif'- y este martes anunció que tampoco participará en las pruebas olímpicas, que tendrán lugar a partir del sábado -jornada en la que se disputará el descenso- en Bormio.

A pesar de no poder hacerlo en estos Juegos, Kilde se mostró "orgulloso" de haber vuelto a competir.

"Al mismo tiempo, estoy orgulloso de haberme podido recuperar tras una larga lucha; y de haber vuelto a competir en la Copa del Mundo", explicó, en su comunicado, el velocista noruego.