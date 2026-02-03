Polideportivo
Aleksander Aamodt Kilde renuncia a competir en los Juegos

Milán (Italia), 3 feb (EFE).- El noruego Aleksander Aamodt Kilde, ganador, en 2020, de la Copa del Mundo de esquí alpino -competición en la que cuenta con 21 victorias- y con cuatro medallas en grandes eventos, anunció este martes, a través de un comunicado oficial, que no competirá en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo, que se inauguran el próximo viernes en la capital lombarda.

"He hecho todo lo posible para estar listo para los Juegos Olímpicos, pero mi mente y mi cuerpo no funcionan de la forma en que lo necesito", explicó el esquiador noruego, de 33 años, asimismo doble ganador de las Copas del Mundo de descenso y de supergigante; y que hace cuatro años, en los Juegos de Pekín, ganó plata olímpica en la combinada y bronce en el 'súper'.

Kilde -prometido con la estadounidense Mikaela Shiffrin, posiblemente la mejor esquiadora de todos los tiempos y que será una de las grandes figuras de estos Juegos- sufrió un grave accidente en el descenso de Wengen (Suiza), en enero de 2024, que le provocó un corte serio en una pantorrilla y lesiones importantes en el hombro derecho.

El campeón nórdico tuvo que ser operado del hombro y de la rodilla derechos y su recuperación se complicó a causa de una infección sanguínea.

El pasado mes de noviembre, Kilde volvió a competir en la Copa del Mundo, pero hace dos fines de semana ya renunció a las carreras del Hahnenkamm, en Kitzbühel (Austria) -entre ellas el descenso de la monstruosa 'Streif'- y este martes anunció que tampoco participará en las pruebas olímpicas, que tendrán lugar a partir del sábado -jornada en la que se disputará el descenso- en Bormio.

A pesar de no poder hacerlo en estos Juegos, Kilde se mostró "orgulloso" de haber vuelto a competir.

"Al mismo tiempo, estoy orgulloso de haberme podido recuperar tras una larga lucha; y de haber vuelto a competir en la Copa del Mundo", explicó, en su comunicado, el velocista noruego.