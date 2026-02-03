Ejército del Aire y del Espacio de España conmemora centenario del vuelo del Plus Ultra

Durante la conferencia, titulada 'Centenario de los grandes vuelos de la aviación española: el vuelo del Plus Ultra", Figuero Aguilar describió aquella travesía como "un avance verdaderamente significativo" y la enmarcó en una serie de grandes periplos aéreos de aquella época.

Entre ellos incluyó la Patrulla Elcano, que unió Madrid con Manila ese mismo año, el Cuatro Vientos, que conectó Sevilla con Cuba en 1933 y el vuelo de Juan Ignacio Pombo, que viajó en 1935 desde Santander hasta la Ciudad de México.

El primero de esos viajes fue el del Plus Ultra, que también fue el primero en el mundo en cruzar el Atlántico Sur con un único avión.

La travesía partió el 22 de enero de 1926 de la localidad española de Palos de la Frontera y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).

Durante la conferencia, Figuero Aguilar, del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio, repasó en detalle los integrantes de la tripulación, el contexto histórico en el que tuvo lugar el vuelo y las características de la aeronave, que alcanzaba una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora y tenía una autonomía de 10 horas.

El General de División resaltó que la tripulación "atravesó lo desconocido y venció los límites para cruzar una nueva frontera", y consideró que "el espíritu de este vuelo, de estos aviadores, ha de ser un estímulo para las nuevas generaciones".

"Ahora mismo también nos sirve de una manera muy potente para trasladarle ese espíritu de avance, de innovación, de audacia que tuvieron estos aviadores, trasladárselo a la gente joven, a las nuevas generaciones que están enfrentando retos muy distintos, pero tan complejos y tan audaces como aquellos", dijo en un diálogo con EFE.

Por otra parte, se refirió a la exhibición de la Patrulla ASPA de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio de España prevista para este miércoles en Buenos Aires: "El traer la patrulla es el homenaje al pueblo argentino, que recibió de aquella manera tan maravillosa a los héroes de Plus Ultra".

Aquel recibimiento, relató, contó con la participación de unas 300.000 personas e incluyó un encuentro con el entonces presidente Marcelo Torcuato Alvear (1922-1928).

Los actos de conmemoración en la capital argentina comenzaron este martes con un sobrevuelo de la Patrulla ASPA sobre algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Obelisco y la Casa Rosada (sede de Gobierno).

La jornada incluyó además una visita de parte de la delegación española que se encuentra en el país al monumento al Plus Ultra, ubicado cerca del Río de la Plata, donde depositaron una ofrenda floral en una ceremonia conjunta con miembros de la Fuerza Aérea Argentina.

La gira de la comitiva militar española, liderada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, continuará el jueves con una visita al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, ubicado en la localidad bonaerense de Luján, a 65 kilómetros de la capital, y que alberga el histórico hidroavión.

Para homenajear la hazaña, el Ejército del Aire y del Espacio movilizó en los últimos días una misión integrada por unos 60 militares, entre pilotos, tripulantes y mecánicos, y aviones cargueros A-400M, usados para transportar todo el material, que en los últimos días participó también de homenajes en Brasil y Uruguay.