El belga Crestan aviva las llamas de unos 800 metros en ebullición

Si el pasado 24 de enero el estadounidense Josh Hoey desterró de los libros de récords la legendaria plusmarca universal del danés de origen keniano Wilson Kipketer, vigente durante 29 años, tras correr en Boston en un tiempo de 1:42.50, este lunes Crestan se aupó a la cuarta posición de la clasificación mundial de todos los tiempos.

Fiel reflejo de una sensacional carrera en la que los tres primeros clasificados, el ya mencionado Crestan, el polaco Maciej Wyderka y el irlandés Mark English, establecieron nuevas plusmarcas nacionales, mientras que el cuarto, el neerlandés Samuel Chapple, vigente campeón continental, tuvo que 'conformarse' con lograr su mejor marca personal, tras correr en un tiempo de 1:44.75 minutos

Pero ni así pudieron impedir la victoria de Eliott Crestan, que aventajó en 24 centésimas al polaco Wyderka, vigente subcampeón del mundo universitario, al que de nada le valió afrontar en cabeza la última vuelta y acabó segundo con una marca de 1:44.07 minutos.

Todo un aviso para el estadounidense Josh Hoey, que deberá acercarse a su récord del mundo si quiere revalidar el próximo mes de marzo en la ciudad polaca de Torun el título de campeón mundial que logró el pasado año en la localidad china de Nanjing tras derrotar, precisamente, al belga Crestan, que se colgó la medalla de plata.

Pero Crestan no fue el único en brillar en la ciudad checa, donde el húngaro Attila Molnar estableció un nuevo récord de Europa en pista cubierta de los 400 metros, tras imponerse en la final con un tiempo de 45.01 segundos.

Molnar, vigente campeón continental de la distancia bajo techo, rebajó en 4 centésimas la anterior plusmarca europea en posesión del noruego Karsten Warholm con un crono de 45.05 desde los Europeos disputados en el año 2019 en Glasgow.

Un récord que no sirvió, sin embargo, al atleta magiar para rebajar el mejor registro mundial del año, los 44.62 que firmó el estadounidense Jonathan Simms el pasado 10 de enero.

Tampoco logró auparse a la primera posición en la clasificación del año el italiano Mattia Furlani, vigente campeón del mundo tanto en pista cubierta como al aire libre, pese a imponerse al griego Miltiadis Tentoglou, oro en los Juegos Olímpicos de París, en una final de salto de longitud que se antojaba como el plato fuerte de la reunión.

Una prueba en la que el joven Furlani, que cumplirá 21 años el próximo sábado, se impuso con una marca de 8,30 metros, siete centímetros más que Tentoglou, que fue segundo con un mejor salto de 8,23 metros.

Registro que no sirvió al saltador transalpino para mejorar los 8,33 metros que el mismo estableció el pasado 25 de enero en París como la mejor marca mundial del año.

Un reto que sí logró el estadounidense Jordan Geist, que se aupó a la primera plaza de la clasificación mundial del curso en lanzamiento de peso, tras convertirse en el primer atleta en superar este año la barrera de los 22 metros, al firmar en Ostrava un mejor intento de 22,04 metros.

También lograron la mejor marca mundial del año la neerlandesa Lieke Klaver, vigente campeona de Europa en pista cubierta, tras imponerse en los 400 metros con un registro de 51.00 segundos, y la etíope Birke Haylon, que se alzó al frente de la clasificación anual de los 1.500 metros con un crono de 4:00.62 minutos

Por su parte, los polacos Jakub Szymański, vigente campeón continental, y Pia Skrzyszowska adornaron sus triunfos en la finales de los 60 metros vallas con las mejores marcas mundiales del año, en el caso de Szymański con un tiempo de 7.48 segundos.

Skrzyszowska ni tan siquiera tuvo que esperar a la final, tras lograr el mejor registro del curso en las series con una marca de 7.78 segundos que no pudo mejorar en la final.