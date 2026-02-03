Evenepoel, el enemigo a batir en la Volta a la Comunitat Valenciana

El campeón del mundo de contrarreloj y doble oro olímpico llega en un gran momento de forma tras haber ganado tres de las etapas en la Challenge Mallorca y cuenta a su favor con la disputa de una contrarreloj individual de 17 kilómetros en la segunda jornada.

Sus más directos rivales pueden ser el portugués Joao Almeida, segundo en la general de la última Vuelta a España; el danés Mads Pedersen; el belga Cian Uijtdebroeks, ganador del Tour del Porvenir en 2022 y flamante fichaje del Movistar; así como el estadounidense Brandon McNulty, ganador de la ronda valenciana en 2024, o el británico Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de 2020.

Además, el pelotón contará, entre otros, con otros corredores de nivel como Aleksandr Vlasov, vencedor de la Volta de 2022; el velocista eritreo Biniam Girmay, ganador de tres etapas del Tour de Francia y una del Giro; o los españoles Iván Romeo, actual campeón de España en ruta, y Marc Soler.

La ronda valenciana, con cinco etapas, contará con el concurso de 18 equipos y 126 corredores, cuya lista final se dio a conocer este martes, en la que figuran nueve escuadras en la máxima categoría de UCI WorldTeam: Bahrain-Victorious, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, NSN, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal-Quick-Step, UAE-Emirates-XRG y Uno-X Mobility; siete equipos Pro Team y dos de categoría Continental.

Las cinco etapas totalizan 600 kilómetros y se disputan entre Segorbe y Torreblanca; la contrarreloj individual entre Carlet y Alginet, sobre 17 kilómetros; Orihuela y Sant Vicent del Raspeig; la prueba del sábado entre La Nucía y Teulada Moraira, que será la etapa reina con cinco puertos de montaña; y finalmente la prueba entre Bétera y Valencia.