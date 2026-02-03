Gobierno dominicano entrega 3,9 millones para preparación de los Juegos Centroamericanos

Estos recursos están destinados a los programas de entrenamientos nacionales e internacionales de los deportistas y la contratación de entrenadores, con el objetivo de asegurar una "exitosa" actuación del país en la cita multideportiva, dijo el ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, al hacer el aporte al Comité Olímpico Dominicano (COD).

"Esto no es un gasto, esto es una inversión que apuesta al crecimiento, que apuesta al desarrollo, y que apuesta a que el talento dominicano brille por todo lo alto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026", agregó el funcionario.

Para el Ministerio de Deportes es de gran alegría estar en el Comité Olímpico por tercera ocasión en la entrega de los recursos, "cumpliendo un mandato del presidente de la República, Luis Abinader, para que sean entregados a las federaciones", apuntó el funcionario.

Cruz recordó que con esta partida se han entregado 565 millones de pesos (unos 8,4 millones de dólares) para los gastos de preparación de los Juegos, que República Dominicana organizará por tercera ocasión.

El Ministro de Deportes hizo hincapié en que los recursos también se destinarán a la contratación de "buenos" entrenadores dominicanos y del exterior, ya que esto es "fundamental" para alcanzar los resultados esperados.

Por su parte, el presidente del COD, Garibaldy Bautista, destacó el "gran compromiso" del país con el montaje de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la que se conmemorarán 100 de su surgimiento.

"Hemos recibido los recursos para la preparación y organización de nuestros atletas y, en ese sentido, exhortamos a las federaciones a continuar con los entrenamientos y los fogueos necesarios para alcanzar los objetivos de alcanzar resultados extraordinarios en los Centroamericanos y del Caribe", dijo Bautista.

En los Juegos se espera la participación de más de 6.000 deportistas. Además de la capital dominicana, sede principal, habrá competiciones en provincias como Santiago, Peravia, Monseñor Nouel y La Altagracia.

Santo Domingo ya fue sede de los Juegos en 1974 y Santiago acogió el evento en 1986.