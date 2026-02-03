La UCI confirma a Benidorm (España) como sede de la Copa del Mundo el 17 de enero de 2027

La cita alicantina vuelve a figurar en el calendario oficial de la competición tras el éxito deportivo y de público de la última edición, celebrada el 18 de enero, que congregó a cerca de 15.000 espectadores en los parques de Foietes y El Moralet, de los que un 45% procedían del extranjero.

El organizador del evento, Pascual Momparler, destacó que Benidorm es “una de las pocas carreras que la UCI mantiene año tras año” en el calendario y subrayó el impacto económico del evento para la Costa Blanca en pleno mes de enero, así como su contribución al desarrollo del ciclocross español.

Momparler recordó además la presencia de varios ciclistas nacionales destacados en los recientes Campeonatos del Mundo, como Benjamín Noval, Raúl Mira o Felipe Orts, y señaló que la edición de 2027 permitirá seguir creciendo con el objetivo de optar a la organización del Mundial de 2031.

Desde su estreno en 2023, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Benidorm se ha consolidado como uno de los principales eventos deportivos del invierno en España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su joven palmarés la prueba ya con ganadores célebres, como el neerlandés Mathieu van der Poel, ocho veces campeón del Mundo, y los belgas Wout van Aert y Thibau Nys, en hombres, o Lucinda Brand, actual campeona del Mundo, y Fem van Empel en mujeres.