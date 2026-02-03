Lindsey Vonn competirá en el descenso y el súper a pesar de sufrir rotura de ligamentos

Vonn, que ya tiene una rodilla de titanio y que esta temporada -tras regresar el curso pasado, después de estar cinco años retirada- se convirtió, a los 41 años, en la ganadora más veterana de la historia de la Copa del Mundo, anunció su intención de competir en las pruebas olímpicas, en Cortina d'Ampezzo, en el transcurso de una rueda de prensa en el estadio olímpico de curling de esa localidad italiana.

"Haré el descenso del próximo domingo y el supergigante (del jueves, 12); y no descartó hacer la combinada (por parejas). Hoy fui a esquiar, con una ortesis, mi rodilla estaba estable y tengo confianza en que puedo competir”, explicó este martes Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, que ya lo había ganado todo antes de retirarse, ese año. Tras cinco temporadas sin competir y con una rodilla (la izquierda) de titanio, regresó el curso pasado y, siete campañas después, volvió a subirse a un podio de la Copa del Mundo al acabar segunda el supergigante de Sun Valley, en su país.

Esta temporada, Lindsey, nacida en St.Paul (Minesota), campeona olímpica -de descenso, hace 16 años, en Vancouver (Canadá)- y doble oro mundial -hace 17, en Val d'Isere (Francia)-, con once medallas en grandes eventos, está demostrando que vive una segunda juventud. Lleva siete podios y dos victorias en la Copa del Mundo, en los descensos de St.Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria), con lo que elevó a 84 su número de victorias (45 en la prueba reina) en esa competición: cifra que sólo mejoran el sueco Ingemar Stenmark (86) y su compatriota Mikaela Shiffrin (108).

Vonn, líder de la Copa del Mundo de descenso y tercera en la de 'súper', apuntará a lo más alto en Cortina d'Ampezzo, la segunda estación en la que más éxitos ha festejado, después de Lake Louise (Canadá).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy