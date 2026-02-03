LIV abre en Riad nueva temporada con torneos de cuatro rondas y las bajas de Koepka y Reed

La pretensión de LIV de que sus campeonatos sumen para el ránking mundial, sin que por ahora haya habido una respuesta afirmativa, también ha llevado a introducir otras novedades destinadas a premiar la meritocracia y asimilarse algo más a los circuitos tradicionales a los que retó con su nacimiento en junio de 2022.

Estos son los principales aspectos de la nueva temporada de LIV:

La extensión de los torneos a cuatro rondas, aunque sin introducirse el corte, es la medida más revolucionaria adoptada por el circuito saudí desde su fundación, hasta el punto de que supone renunciar a una de sus señas de identidad, los 54 hoyos, que en número romano da nombre a LIV.

La decisión ha generado discrepancias entre los jugadores. Para el español Jon Rahm, campeón de las dos últimas campañas, es una medida positiva, mientras que para el estadounidense Bryson DeChambeau, la otra gran estrella de la liga, rompe lo pactado. “No firmamos para jugar 72 hoyos”, ha esgrimido el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2020 y 2024.

Rahm conquistó la corona el pasado año sin ganar un solo torneo individual, mientras que el chileno Joaquín Niemann se alzó con cinco victorias pero quedó segundo en la tabla.

Para corregir esta anomalía, LIV ha cambiado el reparto de puntos en cada campeonato, con 200 puntos para el ganador, 113 para el segundo y 75 para el tercero, en vez de 40, 30 y 24, respectivamente, de la pasada campaña.

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco ‘majors’, decidió a final de año desvincularse de LIV a pesar de tener un año más de contrato, un duro golpe para el circuito al ser uno de sus estandartes. A esa baja se ha unido la de su compatriota Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta en 2018, al no renovar contrato.

LIV no ha logrado atraer a ninguna estrella para paliar la ausencia de ambos y ha optado por fichar jóvenes promesas, como el australiano Elvis Smylie, y a varios golfistas de nivel medio, como el belga Thomas Detry, el francés Victor Perez o el inglés Laurie Canter, quien ya compitió en la liga saudí hasta 2024.

El circuito cuenta con jugadores de 26 países diferentes. “Somos la liga de golf del mundo”, presume su máximo directivo, Scott O’Neil.

El plantel de jugadores pasa de 54 a 57 -cuatro por cada uno de los trece equipos y cinco comodines-. Al final de temporada, en vez de los seis peores clasificados, perderán las tarjeta los once últimos, una quinta parte del total.

También se amplía el grupo de golfistas de la parte superior de la tabla -de 24 a 34- que mantienen su plaza para el siguiente curso y se reduce a la mitad el bloque intermedio -de 24 a doce-, que ven prorrogados su contrato al menos un año.

Tras rechazar su regreso al PGA Tour, el circuito estadounidense, el español encara su tercera campaña en LIV como favorito para conquistar su tercera corona y con el ánimo de romper su sequía de títulos individuales, que se remonta a septiembre de 2024.

DeChambeau, quien ha sembrado dudas sobre su renovación por LIV al acabar contrato este año, Niemann, el español David Puig y el inglés Tyrrell Hatton están entre los principales favoritos para desbancar a Rahm.

También siguen en la liga los veteranos Phil Mickelson, 55 años y ganador de seis 'majors', y el británico Lee Westwood, de 52, aunque ambos serán baja en los dos primeros torneos de la temporada por un problema familiar y por lesión, respectivamente.

La bolsa total de premios de esta temporada aumentará a 470 millones de dólares (400 millones de euros), cuando el pasado curso fue de 375 millones. Crecen los destinados cada semana a los equipos -de cinco a diez millones de dólares- y los trece recibirán alguna aportación económica, en vez de solo los tres primeros.

Habrá además un bonus de 2,3 millones de dólares (1,95 millones de euros) que se repartirán los jugadores de las escuadras que suban al podio.

Una de las medidas innovadoras que introdujo LIV fue la de los equipos, de los que dos ya tenían a todos sus componentes de la misma nacionalidad: los Majesticks (ingleses) y los Ripper (australianos).

En esta temporada, habrá otras tres franquicias nacionales, con los españoles de Fireballs, capitaneados por Sergio García, los coreanos del Korean Golf Club y los sudafricanos del Southern Guards.

Como en cursos anteriores, el calendario de LIV tendrá catorce pruebas: trece individuales, con Sudáfrica como novedad, y la final por equipos como broche de la temporada.

Tras la inauguración en Riad con el formato nocturno, el circuito viajará a los cinco continentes, con cinco torneos en Estados Unidos y uno en Australia, Hong Kong, Singapur, España, México y Reino Unido, y falta por concretar la sede de uno en mayo.