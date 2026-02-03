Los torneos del LIV Golf puntuarán para el ránking mundial desde 2026

El Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés), la institución encargada de elaborar la clasificación de los mejores golfistas, dio a conocer ester martes su decisión en un comunicado en el que, "tras llevar a cabo un proceso exhaustivo y colaborativo, y en un esfuerzo por reflejar el panorama cambiante del golf profesional masculino", señala que su junta directiva "ha tomado la decisión de otorgar puntos para el ranking mundial a los torneros de LIV Golf para la temporada 2026.

Eso sí, los puntos de clasificación se asignarán a los 10 primeros clasificados (y empatados) en los torneos individuales, lo que reconoce que hay una serie de áreas en las que este circuito no cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el OWGR.

Los torneos de LIV Golf puntuarán para el ránking según la denominación del OWGR de «torneos de inscripción pequeña», con un «límite de distribución de puntos de clasificación» aplicado para otorgar puntos a los jugadores que terminen entre los 10 primeros y empatados.

Los jugadores que terminen por debajo del décimo puesto no recibirán puntos y éstos no se redistribuirán entre los jugadores que terminen en el décimo puesto o superior.

El objetivo principal de OWGR era "identificar una forma equitativa de clasificar a los mejores golfistas masculinos del mundo, incluidos los jugadores con mejor rendimiento en el LIV Golf, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad que éste no cumple actualmente y el hecho de que funciona de manera diferente a otros torneos en varios aspectos".

Esto incluye el tamaño medio del número de jugadores del LIV Golf, de 57 para 2026, frente al mínimo de 75 establecido en el Reglamento del OWGR. Además, sus torneos no tienen corte y está restringido el acceso al circuito.

La medida del OWGR supone atender la principal reivindicación que los golfistas de LIV habían planteado desde que este circuito nació en junio de 2022 como competencia del estadounidense, el PGA Tour, y el europeo, el DP World Tour.

Al computar para el ránking, los jugadores, en especial los jóvenes, tendrán más opciones de clasificarse para los torneos grandes, que dan mucho peso a la clasificación mundial a la hora de conformar la lista de participantes.

El OWGR había justificado hasta ahora su rechazo a la pretensión de LIV al entender que su formato estaba alejado de los estándares tradicionales del golf profesional.

Ello llevó al circuito saudí a adoptar en los últimos meses cambios de calado que se han alejado de su formato inicial y que tratan de primar los méritos y el rendimiento de los jugadores.

El principal es la ampliación de los torneos a cuatro jornadas (72 hoyos) en lugar de tres (54), lo que ha supuesto renunciar a una de sus señas de identidad -en números romanos 54 se escribe LIV-.

También ha aumentado el número de jugadores, de 54 a 57, con trece equipos de cuatro miembros y cinco comodines (‘wild cards’), y ha elevado a casi el doble el número de descensos al final de la campaña, que pasan de seis a once, lo que supone alrededor del 20 por ciento del plantel.

LIV Golf solicitó por primera vez su inclusión en el sistema de puntuación mundial al poco de fundarse, pero la OWGR lo rechazó en octubre de 2022. Dos años después, reiteró el mismo planteamiento, pero en marzo de 2025 retiró su petición al no haber un acuerdo. Ahora, aunque con limitaciones, ha logrado su objetivo.