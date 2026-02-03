Patrulla acrobática de España recorre Buenos Aires en centenario del vuelo del Plus Ultra

Los seis EC-120B Colibrí realizaron un trayecto en formación por sobre algunos de los lugares más emblemáticos de la capital argentina, como el Obelisco, la Casa Rosada (sede de Gobierno), el moderno barrio de Puerto Madero y otras zonas céntricas de la ciudad.

Durante algunos tramos, los aparatos soltaron estelas de humo para formar la bandera española ante la atenta y curiosa mirada de los transeúntes, que tomaban fotos y grababan vídeos con sus teléfonos móviles en plena calle.

La primera jornada del homenaje en la capital argentina incluyó además una visita de parte de la delegación española que se encuentra en el país al monumento al Plus Ultra, ubicado cerca del Río de la Plata, donde depositaron una ofrenda floral en una ceremonia conjunta con miembros de la Fuerza Aérea Argentina.

Por parte de España participaron el teniente general Javier Hernández Antuña (segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio) y los generales de División Juan Francisco Sanz Díaz y José Luis Figuero Aguilar, mientras que en representación de Argentina participó el subjefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Marcelo Monetto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles la Patrulla ASPA realizará un espectáculo de acrobacias en el Nuevo Parque Costero Norte de la ciudad de Buenos Aires desde las 10:30 hora local (13:30 GMT), en una exhibición que incluirá además a la Escuadrilla Histórica de aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina.

La gira de la comitiva militar española, liderada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, conmemora el inicio del vuelo del hidroavión Plus Ultra, que partió el 22 de enero de 1926 y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).

La tripulación del Plus Ultra, un modelo Dornier Do J, de fabricación alemana y con modificaciones especiales para el vuelo, como tanques de combustible adicionales y nuevos instrumentos, la lideró el militar y aviador español Ramón Franco, el hermano menor del dictador Francisco Franco.

Para homenajear la hazaña, el Ejército del Aire y del Espacio movilizó en los últimos días una misión integrada por unos 60 militares, entre pilotos, tripulantes y mecánicos, y aviones cargueros A-400M, usados para transportar todo el material, que en los últimos días participó también de homenajes en Brasil y Uruguay.