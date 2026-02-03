Xelajú busca ante Monterrey una revancha en la Copa de Campeones después de trece años

El único representante de Guatemala en la presente edición del torneo, busca sacarse la espina de la eliminación ante los Rayados, que se impusieron a domicilio por 1-3 y luego remataron en casa la serie con un 1-1.
Monterrey, dirigido por el español Domènec Torrent, ha ganado cinco veces la Copa de Campeones, la última en 2021.
A la capital guatemalteca llegó este martes con su plantilla estelar.
Xelajú, dirigido por el entrenador mexicano Roberto Hernández intentará aprovechar su condición de local para encaminar el pase a los octavos de final con una ventaja maciza.
El equipo de Quetzaltenango obtuvo su cupo tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana 2025, donde cayó por 4-3 en tanda de penaltis ante el club costarricense la Liga Deportiva Alajuelense.
Debido a las exigencias de la Concacaf, el encuentro no se disputará en el estadio Mario Camposeco, sino en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala a partir de las 19.00 horas (01.00 GMT del jueves).
El partido de vuelta de esta serie se jugará en el estadio BBVA de Monterrey el 11 de febrero y el ganador avanzará a los octavos de final. El campeón del torneo un cupo en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.