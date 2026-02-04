1.- Las figuras de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)

MIKAELA SHIFFRIN (USA): LA REINA DE LAS NIEVES QUE DEVORA RÉCORDS

=================================================================

Con decir que hace cuatro años, en los Juegos de Pekín, fue noticia porque no capturó medalla alguna en las seis pruebas que disputó, está prácticamente dicho todo, porque los titulares que da Shiffrin habitualmente van vinculados al éxito.

Posiblemente la más grande de todos los tiempos del esquí alpino -el deporte rey invernal- 'Mika', de 30 años, mejoró en marzo de 2023 el otrora catalogado como estratosférico récord de victorias en Copa del Mundo (86) del sueco Ingemar Stenmark; y dos años después logró, en el eslalon de Sestriere (Italia), su triunfo número 100 en la competición de la regularidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 27 de enero, al elevar en Spindleruv Mlyn (República Checa) a 108 su propio récord histórico absoluto de victorias -con la séptima de la temporada, todas en esa disciplina-, aseguró su noveno Globo de Cristal de eslalon. Eso, en su camino hacia una sexta victoria final en la Copa del Mundo, con la que igualaría la plusmarca de la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de allas en grandes eventos, se convirtió, a los 18 años y en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) en la más joven campeona olímpica de eslalon de la historia.

Doce años después, en las pruebas que tendrán lugar en Cortina d'Ampezzo, la super-depredadora de Vail -con dos títulos olímpicos, ocho mundiales y 18 medallas en grandes eventos. Será de nuevo favorita en una disciplina en la que cuenta 71 victorias -otro récord histórico absoluto-; sin hacerle ascos al gigante y a la combinada

DOMEN PREVC (SLO): ¿LA TEMPORADA PERFECTA DEL ÁGUILA ESLOVENO?

==================================================================

Ganador, a principios de enero, del Cuatro Trampolines -en los que emuló, diez años después, a su hermano Peter, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en ganar el prestigioso torneo navideño a lo largo de sus 74 ediciones- y líder destacado de la Copa del Mundo, en la que cuenta, tras sus dos victorias en Willingen (Alemania), once triunfos este curso, Domen Prevc puede estar ante la temporada perfecta.

Nacido hace 26 años en Kranj, la campaña pasada batió el récord mundial al saltar 254,5 metros en el trampolín gigante de Planica (Eslovenia), poco después de ganar dos oros en los Mundiales de Trondheim (Noruega). Hace dos fines de semana se proclamó campeón del mundo de vuelo, en Oberstdorf (Alemania) y lidera la general de la Copa del Mundo nada menos que con 625 puntos de ventaja sobre otra estrella, el japonés Ryoyu Kobayashi.

En los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo podría acabar completando una campaña perfecta si también se convierte en campeón olímpico. En Predazzo, donde podría ganar hasta cuatro medallas y donde la gran favorita en las pruebas femeninas es su hermana Nika.

JOHANNES HOSFLOT KLAEBO (NOR), EL FONDISTA INFATIGABLE

========================================================

Con cinco títulos olímpicos, quince oros mundiales y 107 victorias en la Copa del Mundo, competición cuya general ha ganado en cinco ocasiones, Klaebo es el esquiador de fondo en activo más laureado en el ámbito internacional. "El mejor de la historia y probablemente será el mejor de todos los tiempos", según declaró a Efe su colega español Jaume Pueyo, que será olímpico por segunda vez en estos Juegos.

Klaebo, nacido hace 29 años en Oslo, que suma un total de 25 medallas en grandes eventos, avanza con firmeza hacia un sexto Globo de Cristal, liderando la general de la Copa del Mundo con 1.539 puntos, 381 más que su compatriota Harald Östberg Amundsen.

De los Juegos de PyeongChang salió con tres oros y en los de Pekín, hace cuatro años, 'sólo' capturó dos, a los que, sin embargo, añadió, una plata y un bronce. En las pruebas de esta cita olímpica, en Tesero, podrá seguir ampliando su ya de por sí sobresaliente palmarés.

ESTER LEDECKA (RCH): 'AGENTE DOBLE', CAMPEONA ÚNICA

====================================================

Nacida hace 30 años en Praga, Ledecka no sólo es la deportista más importante de toda la historia invernal de la República Checa, sino que es una figura única: en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, en Corea del Sur, se convirtió en la primera de toda la historia en ganar dos oros en dos deportes diferentes.

Ledecka se impuso primero en el supergigante de esquí alpino y luego se proclamó campeona olímpica de gigante paralelo de snowboard, disciplina en la que cuatro años después revalidó título, en los Juegos de Pekín 2022, capturando un tercer oro olímpico.

El año pasado, Ledecka repitió, en los Mundiales de Engadin (Suiza), el mismo resultado que había logrado ocho cursos antes en los de Sierra Nevada (Granada), en España: oro en el gigante paralelo y plata en el eslalon.

Eso, un mes después de haber ganado bronce en el súper de los Mundiales de alpino de Saalbach (Austria), marcando otro hito, al convertirse en la primera en ganar medallas en dos campeonatos intercontinentales el mismo año en dos deportes distintos. En Italia, la estrella checa volverá a brillar.

ILIA MALININ (EEUU): EL 'DIOS DEL CUÁDRUPLE', A POR LA CORONA OLÍMPICA

==================================================================

Hijo de la ruso-uzbeca Tatiana Malinina -ganadora de la Final del Grand Prix de 1999 y oro en los Juegos Asiáticos de Gangwon (Corea del Sur) de ese año- y del ruso nacionalizado uzbeco Roman Skorniakov -plata en los Juegos Asiáticos de 1999-, Ilia Malinin lleva el patinaje artístico en las venas.

Nacido en Fairfax (Virginia) hace 21 años, Malinin es doble campeón del mundo (2024 y 2025) y triple vencedor de la Final del Grand Prix (2023-24-25), y, a principios de enero, se proclamó en St. Louis (Missouri) campeón de Estados Unidos por cuarto año seguido.

En septiembre de 2022 se convirtió en el primero en clavar un 'cuádruple Axel' en una competición internacional, algo que ha repetido en numerosas ocasiones, lo que le ha valido para ser apodado como 'el dios del cuádruple' ('The Quad God').

Hay quien piensa que es casi imposible que pierda en la pista olímpica de patinaje de Milán, donde sucedería en el historial a su compatriota Nathan Chen, oro hace cuatro años en Pekín; después de que el japonés Yuzuru Hanyu -compañero de entrenamientos del español Javier Fernández, bronce en PyeongChang- revalidase en Corea del Sur el título de Sochi'14 (Rusia).

ORIOL CARDONA (ESP), A EMULAR AL INOLVIDABLE 'PAQUITO'

======================================================

Doble campeón mundial y europeo de sprint, Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Gerona), se ha convertido -casi de golpe, para el gran público- en la principal baza española en estos Juegos, en los que debuta en el calendario olímpico el esquí de montaña, el deporte que domina.

El astro catalán, favorito en el sprint del día 19 de febrero y que también puede ganar, el 21, en el relevo, en el que formará pareja con la granadina Ana Alonso, podría convertirse en el primer campeón olímpico español 54 años después de que se anotase el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón) Francisco Fernández Ochoa, el inolvidable 'Paquito'.

En una entrevista con Efe poco antes de los Juegos, sin querer admitir su condición de favorito, Cardona explicó que 'Paquito' "fue pionero y es historia pura del deporte español".

MARCO ODERMATT (SUI), A REPETIR EL 'TRIPLETE' DE SAILER Y KILLY

==========================================================

Ganador de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo de esquí alpino, Marco Odermatt, nacido hace 28 años en Niedwalden, se ha convertido, desde la retirada del tenista Roger Federer, en el gran ídolo deportivo de Suiza.

En los Juegos de Pekín 2022 se convirtió en campeón olímpico de su gran especialidad, el gigante (en el que suma 29 de sus 53 victorias en la Copa del Mundo y en el que ha capturado cuatro veces el Globo de Cristal); y es campeón mundial de las tres disciplinas que disputa: hace tres años ganó oro intercontinental en descenso y gigante, en Courchevel (Francia); y el año pasado capturó el título en el supergigante.

'SuperMarco' lo ha ganado todo en el deporte rey invernal, salvo el descenso de Kitzbühel (Austria): el más prestigioso y peligroso del circuito. En la mostruosa pista 'Streif', hace dos sábados, no pudo contener las lágrimas cuando, por sólo siete centésimas, le birló el triunfo Giovanni Franzoni, la nueva estrella emergente del esquí italiano.

En las pruebas de Bormio -que arrancan el sábado con el descenso- puede ganar tres oros, con lo que igualaría a los dos únicos de la historia que lo lograron, en unos mismos Juegos, hasta la fecha: el austriaco Toni Sailer, en los de Cortina d'Ampezzo de 1956, y el francés Jean-Claude Killy, en los de Grenoble'68, ante su afición.