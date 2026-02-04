2.- Las figuras de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia)

LINDSEY VONN (USA), A POR ORO A LOS 41, CON UNA RODILLA DE TITANIO

================================================================

Y con la otra bastante dañada. Nacida en Saint Paul (Minesota) hace 41 años, Vonn, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, ya lo había ganado todo antes de retirarse, ese año. Tras cinco temporadas sin competir y con una rodilla (la izquierda) de titanio como resultado de innumerables lesiones, regresó el curso pasado y, siete campañas después, volvió a subirse a un podio de la Copa del Mundo al acabar segunda el supergigante de Sun Valley, en su país.

Esta temporada, Lindsey, campeona olímpica -de descenso, hace 16 años, en Vancouver (Canadá)- y doble oro mundial -hace 17, en Val d'Isere (Francia)-, con once medallas en grandes eventos, está demostrando que vive una segunda juventud. Lleva siete podios y dos victorias en la Copa del Mundo, en los descensos de St.Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria), con lo que elevó a 84 su número de victorias (45 en la prueba reina) en esa competición: cifra que sólo mejoran el sueco Ingemar Stenmark (86) y su compatriota Mikaela Shiffrin (108).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vonn, líder de la Copa del Mundo de descenso y tercera en la de 'súper', apuntará a lo más alto en Cortina d'Ampezzo, la segunda estación en la que más éxitos ha festejado, después de Lake Louise (Canadá). Eso, si no se resiente de la rotura de ligamento cruzado anterior que arrastra en la rodilla derecha -en la que tiene dañado asimismo el menisco-, después de haberse caído, el pasado viernes, en el peligroso descenso de Crans Montana (Suiza), antes de que éste fuese suspendido por el mal tiempo. Parece una auténtica locura; pero lo que otras llaman infierno, Lindsey lo llama hogar.

QUERALT CASTELLET, ÚNICA ESPAÑOLA CON PLATA Y SEIS JUEGOS DE INVIERNO

==================================================================

Debutó hace veinte años en unos Juegos, en los de Turín, donde compitió en el 'halfpipe' de snowboard de Bardonecchia. Y de nuevo en Italia, en concreto en Livigno, se convertirá en la primera deportista española con seis comparecencias olímpicas, deshaciendo a su favor el récórd de cinco que compartía con el fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez y con la andaluza María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino (6) -que se acabaría convirtiendo en la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte-.

Queralt, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona) y que ya había rozado el podio en Vancouver, ganó plata hace dos años, en los Juegos de Pekín. Se convirtió de esa forma en la segunda mujer española en ganar una medalla olímpica invernal, después de la madrileña Blanca Fernández Ochoa. La quinta de toda la historia de España y la segunda de más valor después del oro que ganó 'Paquito', hermano de la anterior, en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón).

Asimismo, fue subcampeona del mundo en 2015, en Kreischberg (Austria), y bronce mundial seis años después en Aspen (EEUU ), con medallas de todos los metales en los X Games, Queralt seguirá haciendo historia del deporte español en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo.

MIKAËL KINGSBURY (CAN): ASTRO CENTENARIO QUE QUIERE DOBLAR EN BACHES

==================================================================

Nacido hace 33 años en Quebec, Kingsbury sucedió en el trono de su modalidad, los baches de freestyle -esquí acrobático-, a su compatriota Alexandre Bilodeau, doble campeón olímpico de la disciplina, en Vancouver 2010 (Canadá) y en Sochi (Rusia, cuatro años después), donde el actual rey de los 'moguls' se tuvo que conformar con la plata. Eso, antes de proclamarse campeón olímpico en PyeongChang (Corea del Sur), en 2018, y de capturar otra plata hace cuatro años en los Juegos de Pekín.

Nueve veces campeón del mundo, nadie iguala sus quince medallas en mundiales. También ganó nueve veces la general de la Copa del Mundo de freestyle y en trece ocasiones la Bola de cristal de baches.

El pasado 10 de enero, al ganar en Val St-Cóme, en su país, Mikaël Kingsbury se convirtió en el primero de la historia de su deporte en alcanzar las 100 victorias; y en las pruebas de Livigno, en las que debutan en el calendario olímpico los baches paralelos ('dual moguls'), podría completar el primer doblete de todos los tiempos en Juegos. En Mundiales ya logró tres: en los de Park City'19 (EEUU), Almaty'21 (Kazajistán) y Bakuriani'23 (Georgia).

Gran dominadora de los saltos de trampolín de esqui nórdico, Nika Prevc es la representante femenina de una saga de grandes campeones en la que destacan, sobre todo, sus hermanos mayores, Peter, ya retirado -ganador de la Copa del Mundo y del Cuatro Trampolines- y Domen, gran favorito en las pruebas olímpicas masculinas y que va camino de superar con creces al anterior.

Otro de sus hermanos, Cene, no iguala el palmarés de los primeros, pero hace cuatro años ganó, en los Juegos de Pekín, la plata olímpica por equipos (en un cuarteto que también integró Peter). Su hermana pequeña, Ema, que no salta y se dedica al ballet, parece claro que es la 'rarita' de la familia.

Nika, nacida hace 20 años en Kranj, con 35 victorias bastante más laureada que sus hermanos en la Copa del Mundo, en la que avanza firme hacia un tercer triunfo final seguido -lidera la general con casi 500 puntos sobre la japonesa Nozomi Maruyama-, saltó 236 metros el año pasado en Vikersund (Noruega), instalando un nuevo récord mundial. En las pruebas de Predazzo se puede coronar y, además, hacer historia, junto a su hermano Domen, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo.

LUCAS EGUIBAR (ESP), CAMPEÓN DE HIERRO EN BUSCA DEL ÚNICO TROFEO QUE LE FALTA

==================================================================

Campeón mundial de boardercross de snowboard en 2021, y ganador, seis años antes, de la Copa del Mundo de esa disciplina, en la que cuenta cinco victorias y 18 podios, el vasco Lucas Eguibar -asimismo doble subcampeón en 'sus' Mundiales, los de Sierra Nevada 2017- buscará en las pruebas de Livigno el único trofeo que le falta en su brillante carrera deportiva: la medalla olímpica. En una modalidad en la que también destacan el canadiense Eliot Grondin, el austriaco Alessandro Hämmerle y el australiano Adam Lambert.

El 'campeón de hierro' donostiarra -recuperado de innumerables lesiones-, con dos diplomas olímpicos, en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y hace cuatro años, en los de Pekín, y abanderado del equipo español en los de PyeongChang'18 (Corea del Sur), competirá con molestias en el tobillo derecho, dañado tras caerse el pasado 17 de enero en la prueba de la Copa del Mundo de Dongbeiya (China).

"De una forma u otra estaré. Y si hiciese falta infiltrarse, pues se hará", declaró a Efe, nada más llegar a Italia, 'Luki', que el próximo lunes cumplirá 32 y que, tres días después, podría darse el mejor regalo de cumpleaños de su vida.

ANNA GASSER (AUT), LA MUJER "PERFECTA" QUE QUIERE SU TERCER ORO

=====================================================

Fue la 'Nadia Comaneci' de los Mundiales de Sierra Nevada 2017, en España, donde confirmó su condición de gran favorita para capturar el oro con la puntuación máxima (100 puntos) en la prueba de 'big air', disciplina del snowboard que debutó en el calendario olímpico un año después. En los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur). Con victoria suya, como no podía ser de otra manera.

Gasser, nacida hace 34 años en Villach (Carintia), revalidó título olímpico en Pekín 2022; es doble campeona mundial y suma cinco oros (el último el año pasado) en los 'X Games'.

Triple ganadora de la Copa del Mundo de 'big air', su décima y última victoria en esa competición data de hace justo un año; pero en Livigno, la austriaca echará el resto en busca de un tercer oro olímpico seguido.

FEDERICA BRIGNONE (ITA), EL ÚTIMO ZARPAZO DE LA TIGRESA DE MILÁN

=========================================================

Su madre, Maria Rosa Quario, sumó cuatro victorias y 15 podios el siglo pasado en la Copa del Mundo, pero ella ha superado con creces a su progenitora, al convertirse en la única mujer italiana en ganar la general de esa competición. Dos veces, además. La gran Deborah Compagnoni es triple campeona olímpica y mundial, pero nunca ganó el Globo de Cristal.

Brignone, nacida en Milán hace 35 años, que capturó su segunda Copa del Mundo la pasada temporada -la primera la ganó cinco años antes-, se lesionó gravemente poco después, el 3 de abril, al sufrir una brutal caída en la segunda manga del gigante de los campeonatos de Italia. Se rompió tibia y peroné, así como los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Muchos pensaban que no cumpliría su deseo de retirarse después de estos Juegos. Pero Brignone -doble campeona mundial, la segunda el año pasado, con ocho medallas en grandes eventos y 37 victorias en la Copa del Mundo- no compite por casualidad con la imagen de un tigre en su casco. En las pruebas de Cortina d'Ampezzo -en las que las esperanzas italianas también recaen en Sofia Goggia y en Giovanni Franzoni-, 'Fede' quiere dar su último gran zarpazo.