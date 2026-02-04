3-0. Los Charros vencen a los Cangrejeros y se acercan a la semifinal en Serie del Caribe

Luis Fernando Miranda colgó seis ceros y sus relevistas Gerardo Reyes, Matt Foster y Trevor Clifton lo secundaron para darle a los campeones de la Liga del Pacífico su segundo triunfo en tres salidas.

Por tercer partido consecutivo los Charros anotaron en la primera entrada. Billy Hamilton pegó un doble y llegó al 'home' por un error del campo corto.

Miranda, dominó a la poderosa ofensiva de los Cangrejeros, en tanto sus compañeros ampliaron la ventaja en el tercer acto con dobles consecutivos de Julián Ornelas y Michael Wielansky y en el quinto pusieron la pizarra 3-0 con doble de Ornelas y sencillo impulsor de Wielansky.

Miranda completó seis entradas con apenas dos hits permitidos y cinco ponches propinados; sus relevistas colgaron ceros en la séptima, octava y novena entradas.

Por los Charros, Wielansky fue el mejor bateador al ligar de 4-2 son doble y dos impulsadas; y por los puertorriqueños, Juan Centeno se fue de 2-1.

Ganó Miranda con salvamento de Clifton y perdió Eduardo Rivera.

Con el triunfo los Charros llegaron a dos triunfos y una derrota y casi tienen seguro su lugar en la fase de los cuatro mejores en la que también deben estar los Leones del Escogido dominicanos, con dos triunfos en dos salidas. Los Cangrejeros suman 1-2.

En la tarde los Tomateros de Culiacán mexicanos vencieron por 2-1 a los Federales de Chiriquí panameños y sumaron su primera victoria en dos juegos, en tanto los centroamericanos llegaron a dos reveses.

Mañana, en la penúltima jornada de la primera fase, los Federales enfrentarán a los Leones del Escogido y los Tomateros a los Charros en un duelo revancha de la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 0

Cangrejeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1