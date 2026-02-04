Adam Yates defenderá el título en el Tour de Omán

El Tour de Omán consta de cinco etapas, la última de ellas, decisiva, con el ascenso de la Montaña Verde (Jabal al Akhdhar) que pondrá el final de la 15ª edición, en la que Yates liderará un sólido equipo al mando del UAE Team Emirates-XRG.

El ciclista de 33 años ganó la carrera tanto en 2024 como en 2025 e intentará conseguir su primera victoria de la temporada junto al velocista colombiano del equipo, Sebastián Molano.

La dupla contará con el apoyo de Rune Herregodts, quien quedó entre los 10 primeros en el reciente Trofeo Calvià, Rui Oliveira y Pablo Torres. Completando la alineación de siete corredores del UAE Team Emirates-XRG estarán dos ciclistas de la Generación Z, Marcos Freire y Abdulla Jasim Al-Ali.

El equipo estará liderado desde el coche por los directores deportivos Marco Marcato y Yousif Mirza.

"Me alegro de volver a Omán, es una carrera que me ha ido bien en el pasado y espero que podamos hacer cosas similares esta vez. El Tour Down Under fue un buen comienzo de temporada, lo que ayudó a preparar a Jay Vine para la victoria, y las sensaciones en los entrenamientos han sido buenas. En Omán, tendré un estilo de carrera diferente que espero que me vaya un poco mejor", señaló Yates.

El UAE, ahora sin Pogacar, ha logrado seis victorias de etapa en eta carrera con Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, Diego Ulissi y Finn Fisher-Black. Este último también consiguió un memorable triunfo en la Muscat Classic de un día en 2024, con un ataque en los últimos kilómetros que sorprendió a los esprínteres.