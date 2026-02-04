Christian Barmore y Milton Williams, listos para cazar a la ofensiva de Seahawks

"Llegamos con hambre. Somos como leones. Venimos a cazar. En toda la línea defensiva nuestro objetivo es dominar cada vez que salimos al campo, no importa quién sea el que esté en el campo", afirmó Barmore en la previa del duelo por el título de la NFL del próximo domingo.

La defensiva de los Patriots fue la cuarta que menos puntos permitió en la temporada regular gracias a las presiones que ejercieron Barmore y Williams sobre los quarterbacks rivales; se ubicaron en el segundo y tercer puesto en el índice de presión entre los tackles de la liga, una dupla de cuidado con la que tendrá que lidiar Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle.

"Podemos causar muchos problemas. Sabemos que ellos deberán poner dos hombres sobre uno de nosotros, el otro quedará en mano a mano; esa es la clave para llegar al objetivo; alguien siempre quedará libre", secundó Williams.

Milton Williams busca ganar su segundo Super Bowl consecutivo. La campaña pasada fue parte de la línea de los Philadelphia Eagles que ayudó a vencer a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, experiencia que el tackle transmitió a sus compañeros desde el inicio de la temporada.

"Hablé de eso con todos cuando llegué a New England, les dije que nuestra línea nos haría llegar tan lejos como nosotros nos quisiéramos y aquí estamos. Tienes que lograr dominar sin importan contra quién te enfrentes", subrayó Milton.

Su compañero, el centro Garrett Bradbury, sabe lo complicado que es controlar a esta dupla, lo experimenta en cada sesión de entrenamiento en la que está del lado opuesto.

"Vaya que son un problema para los rivales. Lo fueron en la campaña regular y en estos playoffs. La verdad es que es divertido estar en la banca y verlos trabajar de manera tan coordinada y esperar que sigan haciendo estragos", confirmó Bradbury.

Los New England Patriots buscarán, en el duelo del domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, ganar su séptimo Super Bowl en la historia para despegarse de los Pittsburhg Steelers, con el que están empatados en seis, para proclamarse como el equipo con más trofeos Lombardi.