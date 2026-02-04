Cochran-Siegle dominó el primer entrenamiento para el descenso olímpico de esquí alpino

Cochran-Siegle, de 32 años, cubrió el recorrido de la pista Stelvio, de 3.442 metros -con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023-, en un minuto, 56 segundos y ocho centésimas, sólo 16 menos que el italiano Giovanni Franzoni, sorprendente ganador, hace dos sábados, del peligroso descenso de Kitzbühel (Austria), el más prestigioso de la Copa del Mundo.

A cuatro décimas exactas de Cochran-Siegle se ubicó, con el tercer tiempo, el suizo Marco Odermatt, cuádruple ganador de la Copa del Mundo de esquí alpino, líder de la general y de la clasificación de la disciplina, y que en Bormio aspira a capturar tres oros.