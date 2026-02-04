Cooper Kupp disfruta impactar con su experiencia de campeón y MVP a los Seahawks

"Intento ser un libro abierto, alguien que impacta en el equipo; un multiplicador de energía. Les he dicho a los muchachos que el domingo va a ser genial, que deben agradecer que estamos en el Super Bowl y que disfruten por lo que vamos a hacer", señaló el receptor.

Kupp tiene un lugar entre las leyendas de los Rams, equipo al que ayudó a ganar el Super Bowl LVI, partido en el que fue designado MVP, en la temporada 2021, en la que también obtuvo la triple corona al ser el número uno en recepciones, yardas recibidas y anotaciones, algo que solamente él y otros cuatro receptores han logrado desde 1970.

Ahora quiere redondear ese mismo éxito con los Seattle Seahawks, equipo al que llegó esta temporada y con el que disputará este domingo el Super Bowl LX ante los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Desde su llegada al equipo, al inicio de esta campaña, Kup asumió el rol de líder para guiar a sus compañeros, algo que potenció el nivel de jóvenes como Jaxon Smith-Njigba, un chico de 23 años quien terminó la temporada regular como el receptor número uno de la liga.

"Hablamos desde el principio de la temporada sobre lo que sería jugar juntos, eso es lo que hacen los buenos equipos; JSN y otros chicos lo tomaron y llevaron al campo. El resultado ha sido la camaradería y la complicidad que tenemos", explicó.

El receptor de 32 años subrayó que mucha de esa camaradería se cultivó más fuera de las instalaciones del equipo que dentro.

"Creo que esa unión se consiguió fuera de estas cuatro paredes, más allá del tiempo que pasamos en el vestuario. La confianza la construimos en el día a día, sabiendo que tu compañero de al lado quiere que triunfes", puntualizó el ofensivo, que intentará a ayudar a los Seahawks a ganar el segundo Super Bowl de su historia.

Cooper Kupp es uno de los más destacados receptores de la NFL en los años recientes. Entre los récords que posee están el de mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo para un receptor en una temporada, con 1.965, y más recepciones en unos playoffs, con 33.